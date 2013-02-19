«Чернівціобленерго» у 2012 році отримало 12,5 млн грн чистого прибутку

Енергопостачальна компанія «Чернівціобленерго» у 2012 році отримала чистий прибуток за міжнародними стандартами фінансової звітності (МСФЗ) у розмірі 12,5 млн грн, сказано у фінансовому звіті компанії.

Компанія не дає порівняльних даних за 2011 рік за МСФЗ. За національними стандартами фінансової звітності, за 2011 рік чистий прибуток компанії становив 16,5 млн грн.

Згідно з повідомленням, виручка від реалізації продукції за МСФЗ за підсумками 2012 року становила 636,558 млн грн. Валовий прибуток компанії за МСФЗ за 2012 становив 20,795 млн грн.

Як повідомляв УНІАН, у 2012 році Фонд державного майна України продав компанії VS Energy International Ukraine на приватизаційному конкурсі 45% держпакету акцій "Чернівціобленерго" за 70 млн грн.

Групу VS Energy контролює російський бізнесмен Олександр Бабаков.

Статутний фонд "Чернівціобленерго" становить 14,195 млн грн, номінал акції - 0,25 грн.

66,97% акцій компанії контролює група VS Energy, 25% - держава в особі НАК «Енергокомпанія України».