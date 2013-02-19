«ДТЕК Донецькобленерго» у 2012 році отримало 81 млн грн чистого прибутку

Енергопостачальна компанія «ДТЕК Донецькобленерго» у 2012 році отримала чистий прибуток за міжнародними стандартами фінансової звітності (МСФЗ) у розмірі 81,315 млн грн, йдеться у фінансовому звіті компанії.

Компанія не дає порівняльних даних за попередній рік за МСФЗ. За національними стандартами фінансової звітності, за 2011 рік чистий прибуток компанії становив 59 тис. грн.

Згідно з повідомленням, виручка від реалізації продукції за МСФЗ за підсумками 2012 року становила 6,604 млрд грн.

Валовий прибуток компанії за МСФЗ за звітний період 2012 року становив 276,405 млн грн.

Як раніше повідомляв УНІАН, на початку січня 2013 року найбільший приватний український енергетичний холдинг ДТЕК, контрольований бізнесменом Рінатом Ахметовим, після купівлі на вторинному ринку 2,37% акцій енергопостачальної компанії «ДТЕК Донецькобленерго» сконцентрував 70,52% акцій даного підприємства.

«ДТЕК Донецькобленерго» - одна з найбільших енергетичних компаній України, яка на початку 2012 року увійшла до складу холдингу ДТЕК після купівлі на приватизаційному конкурсі пакета її акцій у розмірі 40%. Енергохолдинг заплатив за цей пакет 467,6 млн грн.

«ДТЕК Донецькобленерго» обслуговує найпротяжніші в Україні електричні мережі: більше 70 тис. км повітряних і кабельних ліній електропередачі. Споживачами «ДТЕК Донецькобленерго» є близько 40 тис. юридичних і близько 2 млн фізичних осіб.

«ДТЕК» створено у 2005 році для управління енергетичними активами групи «Систем Кепітал Менеджмент» (СКМ, Донецьк) Ріната Ахметова. Корпорації делеговані функції зі стратегічного управління підприємствами групи, що становлять вертикально інтегрований ланцюжок з видобутку і збагачення вугілля, виробництва та реалізації електроенергії.