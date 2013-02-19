Білорусь може виставити на приватизацію свою ділянку нафтопроводу «Дружба»

Керівник білоруського держкомітету з майна Георгій Кузнєцов заявив у вівторок, 19 лютого, про доцільність приватизації ділянки, що належить Білорусі, нафтопроводу «Дружба».

«Я вважаю, що все, що лежить у землі, у нашій землі, має працювати, має бути завантажено на повну потужність, щоб був хороший транзит і держава отримувала прибуток», - сказав чиновник, зазначивши, що південна гілка "Дружби" наразі завантажена не повністю, а по північній гілці транзит нафти взагалі не здійснюється.

«Все повинно приносити віддачу, - підкреслив Кузнецов. - Який сенс в мертвому залізі?».

Нафтопровід «Дружба» починається у Татарстані, проходить через регіони Росії до білоруського Мозиря, де розділяється на дві гілки: південну (йде через Україну в Чехію, Словаччину та Угорщину) і північну (йде до Польщі і Німеччини). Раніше північною гілкою називався відрізок труби, що йшов до Литви і Латвії, але після аварії в 2006 році прокачування в країни Балтії повністю припинено. Загальна потужність нафтопроводу - 66,5 млн тонн нафти на рік, зараз прокачується близько 33 млн тонн.

На початку минулого року перший віце-прем'єр уряду Білорусі Володимир Семашко говорив, що наразі ця тема не опрацьовується, але це питання часу. Покупці можуть бути різні, не тільки російські, переконував чиновник.

У будь-якому разі, без участі Семашка питання приватизації білоруської ділянки «Дружби» розглядатися не буде, упевнений аналітик білоруського агентства «Експоінфо» Антон Платов, передає Газета.RU.

У «Транснафті» заявили, що не зацікавлені в придбанні білоруської труби. «Ми точно не знаємо, який стан труб, за винятком того, що стан північної гілки дуже поганий, оскільки після припинення поставок труби не обслуговувалися, - розповідає представник нафтопровідної монополії Ігор Дьомін. - Також хочеться відзначити, що Кузнєцов сам говорив про «мертве залізо». Мертве залізо нам не потрібно».

Довідка УНІАН. Нафтопровід "Дружба" був введений в експлуатацію у 1994 році, а через 10 років після цього був прокладений паралельний трубопровід більшого діаметру "Дружба-2". Нафтотранспортна система України перебуває в експлуатації держкомпанії «Укртранснафта» (входить у структуру НАК «Нафтогаз України») і включає 18 нафтопроводів загальною довжиною 4569 км, 51 нафтоперекачувальну станцію (НПС), 11 резервуарних парків загальною місткістю 1010 тис. кубометрів. Роботу НПС забезпечують 176 насосних агрегатів загальною потужністю електродвигунів 356,9 тис. кВт.

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