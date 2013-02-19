У Болгарії після масових акцій протесту знизять ціни на електрику
19:32, 19 лютого 2013Енергетика
0
Прем'єр-міністр Болгарії Бойко Борисов пообіцяв знизити ціни на електроенергію після масових протестів у Софії, що перейшли у сутички з поліцією, передає Російська служба Бі-Бі-Сі.
Міністр фінансів країни раніше пішов у відставку через неспроможність знайти вихід із ситуації.
Б.Борисов заявив, що вже у березні електрика подешевшає на 8%, тоді як влада перегляне договір з приватною компанією, що відповідає за енергомережу країни.
Представники компанії стверджують, що уряд не має підстав для відкликання або перегляду ліцензії.
Як повідомлялося, 17 лютого в Болгарії відбулися масові акції протесту, учасники яких виступали проти різкого зростання цін на електроенергію.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter