У Болгарії після масових акцій протесту знизять ціни на електрику

Прем'єр-міністр Болгарії Бойко Борисов пообіцяв знизити ціни на електроенергію після масових протестів у Софії, що перейшли у сутички з поліцією, передає Російська служба Бі-Бі-Сі.

Міністр фінансів країни раніше пішов у відставку через неспроможність знайти вихід із ситуації.

Б.Борисов заявив, що вже у березні електрика подешевшає на 8%, тоді як влада перегляне договір з приватною компанією, що відповідає за енергомережу країни.

Представники компанії стверджують, що уряд не має підстав для відкликання або перегляду ліцензії.

Як повідомлялося, 17 лютого в Болгарії відбулися масові акції протесту, учасники яких виступали проти різкого зростання цін на електроенергію.