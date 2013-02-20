BP домовилася з владою США про зниження штрафу за аварію в Мексиканській затоці

Брит анська BP домовилася з владою США не враховувати 810 тисяч барелів нафти під час розрахунку штрафу за аварію в Мексиканській затоці, що знижує розмір санкцій на 3,4 мільярда доларів, повідомляє ПРАЙМ з посиланням на Bloomberg.

Ця нафта була зібрана і не потрапила в навколишнє середовище, йдеться в рішенні судді Карла Барб'є в Новому Орлеані. "BP і США згодні, що 810 тисяч барелів нафти не повинні враховуватися під час розрахунку передбаченого законом максимального штрафу", - сказав він.

Відповідно до американських законів про чисту воду, компанії доведеться заплатити від 1,1 тисячі до 4,3 тисячі доларів за кожен барель нафти, що потрапила вилилася в результаті аварії, розмір штрафу залежить від ряду факторів, у тому числі від того, чи буде доведено факт грубої недбалості з боку BP. Таким чином, дана угода знижує розмір максимального штрафу, який може заплатити компанія, з 21 мільярдів доларів до 17,6 мільярда доларів.

Суд у справі про аварію в Мексиканській затоці, що сталася в квітні 2010 року, розпочнеться 25 лютого в Новому Орлеані. BP у вівторок, 19 лютого, заявила, що готується до захисту своїх інтересів за скаргами федеральної влади, влади штатів і приватними скаргами. Раніше Financial Times повідомляла, що витрати компанії на врегулювання наслідків катастрофи в Мексиканській затоці в квітні 2010 року можуть перевищити 90 мільярдів доларів. Крім позовів з боку федеральної влади, американські штати і муніципалітети подали до компанії претензії на загальну суму 34 мільярди доларів, тоді як ВР вважає цю цифру суттєво завищеною.

Навесні минулого року BP досягла остаточної угоди з комітетом позивачів у справі щодо аварії в Мексиканській затоці, вартість врегулювання оцінюється в 8,5 мільярда доларів. У листопаді компанія домовилася з владою США про врегулювання всіх претензій влади та виплаті рекордних штрафів на загальну суму понад 4,5 мільярда доларів протягом п'яти років.

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