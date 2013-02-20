Ціна нафти падає на новинах зі США

На світових торгах у середу, 20 лютого, ціни на нафту впали на очікуваннях статистики зі США і новинах про зростання поставок трубопроводом Seaway.

Зокрема, ціна квітневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent Crude Oil вже знизилася на 0,27 долара, або на 0,23%, - до 117,25 долара за барель.

Вартість березневих ф'ючерсів на легку нафту марки WTI впала на 0,02 долара, або на 0,02%, - до 96,64 долара за барель.

Міністерство енергетики США повідомить у четвер про запаси палива на складах. За прогнозом аналітиків, обсяг збільшився на два мільйони барелів за тиждень.

Зниженню цін сприяє також повідомлення компанії Enterprise Products Partners LP про зростання обсягу поставок нафти на американський Середній Захід. Компанія очікує, що в лютому-травні показник збільшиться до 295 тисяч барелів на день зі 180 тисяч барелів у січні, передає Bloomberg.