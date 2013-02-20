Азаров упевнений, що меморандум з Туркменістаном допоможе домовитися із Росією

Меморандум про співпрацю в газовій сфері з Туркменістаном сприятиме пошуку взаємовигідної форми співпраці в газовій сфері з Російською Федерацією, заявив прем'єр-міністр України Микола Азаров на сьогоднішньому засіданні Кабінету Міністрів.

Як передає кореспондент УНІАН, він, зокрема, сказав: «Це, на нашу думку, сприятиме пошуку взаємовигідних форм співпраці в газовій сфері з нашими російськими партнерами».

М.Азаров доручив віце-прем'єр-міністру Юрію Бойку, міністру енергетики і вугільної промисловості Едуарду Ставицькому і міністру економіки Ігорю Прасолову «негайно» почати підготовку документів, необхідних для реалізації домовленостей у газовій сфері, досягнутих із Туркменістаном.

М.Азаров наголосив, що реалізація Меморандуму про співпрацю з Туркменістаном у газовій сфері є істотним кроком для забезпечення незалежності України.

Як повідомляв раніше УНІАН, 13 лютого 2013 року Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» і компанія «Туркменгаз» підписали меморандум про поставки туркменського газу до України.

Того ж дня Президент України Віктор Янукович після переговорів із Президентом Туркменістану Гурбангули Бердимухамедовим заявив, що Україна зацікавлена у відновленні поставок туркменського газу.

На думку експертів енергетичного ринку, Росія пустить туркменський газ до України за умови створення двостороннього консорціуму з управління українською газотранспортною системою.

«Якщо відійти від прив'язки до консорціуму і розглядати ситуацію такою, як вона є на сьогоднішній день - угода України з Туркменістаном нездійсненна», - сказав 15 лютого незалежний експерт енергетичного ринку Валентин Землянський.

Він пояснив, що всі обсяги газу, які Туркменістан міг би поставляти до України, законтрактовані «Газпромом», оскільки ще в 2002-2003 роках Росією були укладені угоди зі всіма середньоазіатськими постачальниками газу щодо викупу зайвих обсягів, які можуть йти на експорт.

«Віддати український ринок для туркменського газу означає ще більше погіршити економіку «Газпрому», - вважає керівник енергетичних програм центру «Номос» Михайло Гончар.

Експерт відзначив, що Україна намагається посилити свої позиції за рахунок більш слабкої сторони - Туркменістану.

«Туркменістан теж радий використовувати Україну, однак вагової категорії обох гравців не вистачить, щоб добитися якихось результатів від Росії», - наголосив М.Гончар.

«Тому, якщо та політична, економічна ситуація, що існує у взаєминах між Росією і Україною, зберігатиметься, то відповідно угода з Туркменістаном залишиться на папері. Або Україна може чекати, поки будуть побудовані обхідні шляхи», - вважає В.Землянський.

Експерт зазначив, що йдеться про будівництво транскаспійського газопроводу, за допомогою якого Туркменістан дістане можливість виходу через Азербайджан, Грузію чи Туреччину.

«Інакше ніяк. Дирижаблями цей газ ми сюди не привеземо», - сказав В.Землянський.

Водночас голова Центру прикладних політичних досліджень «Пента» Володимир Фесенко відзначив, що переговори між Росією і Україною про створення двостороннього консорціуму з управління українською газотранспортною системою вже інтенсивно ведуться.

За повідомленнями ЗМІ, Росія і Україна на початку лютого 2013 року приступили до переговорів про створення двостороннього консорціуму з управління українською газотранспортною системою (ГТС) без участі європейської сторони.

У грудні 2012 року посол Російської Федерації в Україні Михайло Зурабов заявив, що Україна і Росія можуть вести переговори лише про двосторонній консорціум з управління газотранспортною системою України.

Водночас він наголосив, що, крім консорціуму, може розглядатися варіант спільного підприємства. Причому процес створення консорціуму або СП дозволить знизити ціну на газ для України і забезпечити завантаження ГТС.