Відновлення поставок туркменського газу можливе вже цього року - Ставицький

Відновлення поставок туркменського газу до України можливе вже цього року, заявив міністр енергетики та вугільної промисловості України Едуард Ставицький на брифінгу в Кабінеті Міністрів.

Як передає кореспондент УНІАН, він, зокрема, сказав: «Ми очікуємо відновлення поставок вже цього року».

Міністр також повідомив, що Україна планує закуповувати туркменський газ в обсязі близько 10 млрд кубометрів на рік.

Як повідомляв УНІАН, 13 лютого 2013 року Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» і компанія «Туркменгаз» підписали меморандум про поставки туркменського газу до України.

Того ж дня Президент України Віктор Янукович після переговорів з Президентом Туркменістану Гурбангули Бердимухамедовим заявив, що Україна зацікавлена ​​у відновленні поставок туркменського газу.

На думку експертів енергетичного ринку, Росія пустить туркменський газ до України за умови створення двостороннього консорціуму з управління українською газотранспортною системою.

У середу, 20 лютого, прем'єр-міністр Микола Азаров доручив віце-прем'єр-міністрові Юрію Бойку, міністру енергетики та вугільної промисловості Едуарду Ставицькому і міністру економіки Ігорю Прасолову «негайно» розпочати підготовку документів, необхідних для реалізації домовленостей у газовій сфері, досягнутих з Туркменістаном.