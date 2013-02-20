Ставицький: поставки туркменського газу можливі вже у цьому році

Відновлення поставок туркменського газу до України можливо вже поточного року, заявив міністр енергетики і вугільної промисловості України Едуард Ставицький на брифінгу в Кабінеті міністрів.

Як передає кореспондент УНІАН, він, зокрема, сказав: «Ми чекаємо відновлення поставок вже поточного року».

Міністр також повідомив, що Україна планує купувати туркменський газ в об'ємі близько 10 млрд кубометрів на рік.

Е.Ставицький заявив, що ціна туркменського газу, як очікується, буде меншою за 280 доларів за тисячу кубометрів.

Як повідомляв УНІАН, 13 лютого 2013 року Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» і компанія «Туркменгаз» підписали меморандум про поставки туркменського газу до України.

Того самого дня Президент України Віктор Янукович після переговорів з Президентом Туркменістану Гурбангули Бердимухамедовим заявив, що Україна зацікавлена у відновленні поставок туркменського газу.

На думку експертів енергетичного ринку, Росія пустить туркменський газ до України за умови створення двостороннього консорціуму з управління українською газотранспортною системою.

В середу, 20 лютого, прем'єр-міністр Микола Азаров доручив віце-прем'єр-міністрові Юрію Бойку, міністру енергетики і вугільної промисловості Едуарду Ставицькому і міністру економіки Ігорю Прасолову «негайно» розпочати підготовку документів, необхідних для реалізації домовленостей у газовій сфері, досягнутих з Туркменістаном.