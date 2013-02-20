Україна сподівається купувати туркменський газ за ціною менше 280 дол.

Україна сподівається, що ціна туркменського газу, поставки якого можуть бути відновлені вже в 2013 році, буде менш ніж 280 доларів за тисячу кубометрів, заявив міністр енергетики і вугільної промисловості України Едуард Ставицький на брифінгу в Кабінеті Міністрів.

Як передає кореспондент УНІАН, він, зокрема, сказав: «Переговори йдуть, але висловлю свою особисту думку: ми останнім часом працюємо над питанням спотових ринків. Якщо взяти спотову ціну і відняти транзитну складову, то ми вийдемо на економічно обґрунтовану ціну для України. Думаю, що ціна буде менш ніж 280 доларів».

Як повідомляв УНІАН, 13 лютого 2013 року Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» і компанія «Туркменгаз» підписали меморандум про поставки туркменського газу до України. Того ж дня Президент України Віктор Янукович після переговорів із Президентом Туркменістану Гурбангули Бердимухамедовим заявив, що Україна зацікавлена у відновленні поставок туркменського газу.

У середу, 20 лютого, прем'єр-міністр України Микола Азаров доручив віце-прем'єр-міністру Юрію Бойку, міністру енергетики і вугільної промисловості Е.Ставицькому і міністру економіки Ігорю Прасолову «негайно» розпочати підготовку документів, необхідних для реалізації домовленостей у газовій сфері, досягнутих із Туркменістаном.