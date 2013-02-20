«Харківобленерго» за рік отримало 28,7 млн грн прибутку

Чистий прибуток енергопостачальної компанії «Харківобленерго» у 2012 році становив 28,7 млн грн, повідомила компанія в звіті, складеному за Міжнародними стандартами фінансової звітності (МСФЗ).

Виручка від реалізації продукції підприємства за підсумками 2012 року з міжнародними стандартами становила 4,1 млрд грн. Компанія отримала чистий дохід у розмірі 3,4 млрд грн, валовий прибуток становив 190,1 млн грн.

Компанія не повідомляє порівняльні дані за МСФЗ за 2011 рік.

За даними фінансового звіту, складеного згідно з національними стандартами, за підсумками 2011 року виручка підприємства становила 3,5 млрд грн, валовий прибуток - 154,6 млн грн. Чистий прибуток компанії за підсумками 2011 року становив 25,1 млн грн.

Згідно з повідомленням компанії в системі розкриття інформації Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку України, 27 березня відбудуться загальні збори акціонерів «Харківобленерго», на яких розглянуть фінансові результати діяльності за 2012 рік та затвердять порядок виплати дивідендів.

Довідка УНІАН. «Харківобленерго» володіє розподільчими електричними мережами, розташованими на території Харківської області, обслуговує їх і поставляє електроенергію кінцевим споживачам регіону.

Державі в особі НАК «Енергетична компанія України» належить 65% акцій «Харківобленерго», Garensia Enterprises Limited (Кіпр) - 28,84% акцій.

Антимонопольний комітет України у 2010 році дозволив компанії Energy Standard Fund (Кіпр), підконтрольній бізнесменові Костянтину Григоришину, придбати понад 25% акцій «Харківобленерго».