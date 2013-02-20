Chevron вважає, що переговори з Україною про видобуток сланцевого газу надто затягнулися

Американська компанія Chevron оптимістично оцінює перспективу підписання з Україною угоди про видобуток сланцевого газу, але вважає, що переговори не можуть тривати вічно. Про це в інтерв'ю Reuters сказав регіональний представник компанії Пітер Кларк.

"Якщо переговори не призводять до угоди через рік, півтора чи два роки - не знаю за який час - одна або інша сторона втрачає терпіння і говорить: здається, у нас не вийде домовитися, давайте не будемо витрачати час", - сказав він.

"У якийсь момент мій бос, його бос, усі, включаючи голову і акціонерів, скажуть: якщо немає прогресу, повертаємося додому, досить витрачати гроші на те, що нічим не закінчиться", - додав Кларк, уточнивши, що "є багато ризиків у цьому проекті. Перший і найочевидніший - чи достатньо там газу, щоб добувати його в комерційних обсягах ".

Довідка УНІАН. Україна впродовж останніх трьох років веде поки що безрезультатні переговори з Росією про зниження ціни на газ, а та у відповідь вимагає контролю над ГТС або інтеграції в Митний союз. Через це Україна веде активний пошук заміни російським енергоносіям. Це стосується, насамперед, збільшення видобутку власного газу і розробок сланцевого "блакитного палива".

У травні 2012 року переможцями конкурсу з укладення угоди про розподіл продукції від видобутку сланцевого газу на Олеській і Юзівській площах стали компанії Сhevron і Shell (прогнозні ресурси Юзівської площі (Харківська і Донецька обл.) оцінюються в 4,054 трлн куб. м газу, Олеської площі ( Львівська та Івано-Франківська обл.) - 2,98 трлн куб. м газу).

4 січня 2013 року підписано угоду між компанією Shell і компанією «Надра Юзівська» про розподіл продукції від видобутку сланцевого газу на Юзівській площі у Харківській і Донецькій областях. Практичні роботи з видобутку нетрадиційного газу почнуться тільки після відповідних екологічних оцінок проекту.

Натомість з компанією Сhevron угоду досі не укладено.