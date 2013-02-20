Медведєв вважає, що Газпром примножує могутність Росії

Москва. Прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв вважає, що російський газовий монополіст компанія «Газпром» примножує могутність Росії.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він сказав, звертаючись з привітанням до колективу «Газпрому» у зв'язку з 20-річчям компанії.

«Я переконаний, що завдяки вам «Газпром» буде й далі ефективно розвиватися в інтересах країни, в інтересах наших громадян, примножувати могутність нашої держави», - сказав Д.Медведєв.

Він наголосив, що в минулі роки концерн грав дуже важливу роль у розвитку російської економіки, в надійному забезпеченні енергобезпеки РФ і «всього світу».

«Сьогодні «Газпром» не тільки розробляє найбагатші запаси природного газу, але і продовжує освоювати нові перспективні родовища - це і Ямал, і арктичний шельф, Далекий Схід, Східний Сибір. А такі унікальні проекти, як газопроводи «Північний» і «Південний потік», дозволяють «Газпрому» розширювати географію своїх постачань», - вважає прем'єр-міністр РФ.

Д.Медведєв наголосив, що зміцнюючи виробничі потужності, підтримуючи високий рівень видобутку, «Газпром» вкладає значні кошти і в створення інфраструктури, і у впровадження ресурсозберігаючих та екологічних технологій.

Як повідомляв УНІАН, 12 лютого капіталізація «Газпрому» досягла мінімального значення з липня 2009 р. на Московській біржі, знизившись на 1,47% - до 104,7 млрд дол. (індекс MICEX знизився на 0,25%). За оцінками аналітиків, усього за рік газовий холдинг втратив майже 30% своєї ринкової вартості і виявився однією з найдешевших серед великих нафтогазових компаній у світі.

Довідка УНІАН. У 1989 році міністерство газової промисловості СРСР перетворено в Державний газовий концерн «Газпром».

5 листопада 1992 підписано Указ Президента РФ «Про перетворення ГГК «Газпром» у Російське акціонерне товариство «Газпром».

17 лютого 1993 року вийшла відповідна Постанова Уряду РФ.