«ДТЕК Павлоградвугілля» за рік отримало 100,5 млн грн прибутку за МСФЗ

Велика українська вуглевидобувна компанія «ДТЕК Павлоградвугілля», що входить до енергетичної групи «ДТЕК», у 2012 році отримала чистий прибуток у розмірі 100,5 млн грн, повідомляє підприємство у звіті, складеному за міжнародними стандартами фінансової звітності (МСФЗ).

Компанія не дає порівняльні фінансові дані за МСФЗ за 2011 рік. До того ж, згідно зі звітом, складеним за національними стандартами фінансової звітності, в 2011 році «ДТЕК Павлоградвугілля» отримав збиток у розмірі 892 млн грн.

Виручка від реалізації продукції в 2012 році за міжнародними стандартами становила 9,4 млрд грн. За національними стандартами в 2011 році цей показник становив 6,9 млрд грн.

Чиста виручка «ДТЕК Павлоградвугілля» за підсумками 2012 року за МСФЗ становила 7,9 млрд грн. За національними стандартами чиста виручка в 2011 році перебувала на рівні 5,7 млрд грн.

Валовий прибуток компанії минулого року становив за міжнародними стандартами 781 млн грн. Цей показник за національними стандартами за 2011 рік становив 621 млн грн.

Довідка УНІАН. «ДТЕК Павлоградвугілля» - вугледобувне підприємство України. До складу об'єднання входять 10 шахт, а також підприємства транспортної та виробничої інфраструктури.

«ДТЕК Павлоградвугілля» веде видобуток вугілля на території Павлоградського-Петропавлівського вугленосного району Західного Донбасу. Підприємство здійснює видобуток енергетичного та коксівного вугілля, при цьому основний обсяг припадає на енергетичне вугілля. Промислові запаси «ДТЕК Павлоградвугілля» становлять 699,2 млн тонн, що за існуючого рівня видобутку представляє забезпеченість вугіллям на термін 56 років.

ДТЕК - найбільша приватна вертикально-інтегрована енергетична компанія України. Входить до складу фінансово-промислової групи «Систем Кепітал Менеджмент» (СКМ). 100% акцій компанії СКМ належить бізнесменові Рінату Ахметову.