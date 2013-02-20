Міністр енергетики розраховує на швидкий допуск Chevron до розробки Олеського родовища

Міністр енергетики і вугільної промисловості Едуард Ставицький розраховує на швидку згоду місцевих рад Львівської та Івано-Франківської областей, на території яких розташоване Олеське родовище, допустити нафтогазову компанію Сhevron до розробки цього родовища.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив міністр на брифінгу в Кабінеті Міністрів.

«Ми щільно працюємо з місцевими радами. У нас є вже певний прогрес. Проведено чимало зустрічей не тільки на рівні обласних рад, а й сільських, а також з головами сільських рад і жителями цих сіл. Тому розраховую на взаєморозуміння, а також, що на найближчих сесіях рад Львівської, Івано-Франківської областей буде розглянуто це питання. Розраховую на позитивний результат», - сказав міністр.

Також Е.Ставицький пояснив: «Чому так я розраховую? Тому що ви бачите, і опозиція змінила питання про розробку сланцевого газу в Україні».

Як повідомляв УНІАН, Американська компанія Chevron оптимістично оцінює перспективу підписання з Україною угоди про видобуток сланцевого газу, але вважає, що переговори не можуть тривати вічно.

Україна впродовж останніх трьох років веде наразі безрезультатні переговори з Росією про зниження ціни на газ, а та у відповідь вимагає контролю над ГТС або інтеграції до Митного союзу. У зв'язку з цим, Україна веде активний пошук заміни російським енергоносіям. Це стосується насамперед збільшення видобутку власного газу і розробок сланцевого "блакитного палива".

У травні 2012 року переможцями конкурсу з укладення угоди про розподіл продукції від видобутку сланцевого газу на Олеській і Юзівській площах стали компанії Сhevron і Shell (прогнозні ресурси Юзівської площі (Харківська і Донецька обл.) оцінюються в 4,054 трлн куб. м газу, Олеської площі (Львівська та Івано-Франківська обл.) - 2,98 трлн куб. м газу.

4 січня 2013 року підписано угоду між компанією Shell і компанією «Надра Юзівська» про розподіл продукції від видобутку сланцевого газу на Юзівській площі в Харківській і Донецькій областях. Практичні роботи з видобутку нетрадиційного газу почнуться тільки після відповідних екологічних оцінок проекту.

Водночас з компанією Сhevron угоду досі не укладено.