Результати розслідування причин обвалу на ЧАЕС очікуються до 23 лютого

Результати розслідування причин часткового руйнування будівельних конструкцій машинного залу четвертого блоку Чорнобильської атомної електростанції (ЧАЕС), яке призвело до зупинки робіт на об'єкті «Укриття», очікується одержати від експертних комісій до 23 лютого 2013 року.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Чорнобильської АЕС.

«Очікується, що 23 лютого експерти дадуть свою оцінку причин руйнування, рекомендації щодо коригуючих і стабілізаційних заходів», - зазначається у повідомленні.

Також наголошується, що на цей час обидві комісії закінчують свою роботу.

Як повідомляв УНІАН, 12 лютого ц.р. на Чорнобильській АЕС сталося часткове руйнування стінних панелей і частини легкої покрівлі машинного залу енергоблоку № 4. Площа руйнування становила близько 600 кв. м.

Інцидент стався у приміщеннях, які не обслуговуються.

Будівельні конструкції обрушилися на ділянці машзалу, пошкодженому під час техногенної аварії на 4-му енергоблоці у 1986 році.

Усі роботи на об'єкті «Укриття» після руйнування покрівлі у машинному залі четвертого блоку ЧАЕС були припинені, змін радіаційної обстановки не зафіксовано.

З 13 лютого на ЧАЕС працюють дві комісії з розслідування причин часткового руйнування будівельних конструкцій машинного залу: одна – створена наказом генерального директора Чорнобильської АЕС, друга – створена згідно з розпорядженням Держатомрегулювання України, до роботи якої залучені представники Державної інспекції з ядерної безпеки на ЧАЕС.

Завдання комісій – проаналізувати ситуацію, яка призвела до руйнування будівельних конструкцій, надати пропозиції з усуненню наслідків, а також розробити і узгодити з Держатомрегулювання України коригуючі заходи щодо поводження з додатковими трапними водами і забрудненим пилом, які можуть утворитися за час, необхідний для відновлення пошкодженої покрівлі і бічних стін машзалу блоку № 4.

Підприємство «Новарка» акредитоване в Україні для виконання проекту будівництва нового укриття для Чорнобильського фонду «Укриття». Завершити роботи з будівництва об'єкту «Укриття» на 4-му енергоблоці Чорнобильської АЕС планується до 2015 року. Вартість спорудження оцінюється у 980 млн євро, при цьому в контрактах з концерном «Новарка» зафіксована сума 935 млн євро.