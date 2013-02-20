«Київенерго» у 2012 році отримало чистий прибуток у 2,342 млрд грн

Енергогенеруюча компанія «Київенерго» у 2012 році отримала чистий прибуток за міжнародними стандартами фінансової звітності (МСФЗ) в розмірі 2,342 млрд грн, йдеться у фінансовому звіті компанії.

Компанія не наводить порівняльних показників фінансової діяльності за МСФЗ за 2011 рік. За національними стандартами фінзвітності компанія в 2011 році отримала чистий збиток у розмірі 1,196 млрд грн.

Згідно фінзвіту компанії, дохід від реалізації продукції в 2012 році становив 16,4 млрд грн, до того ж валовий прибуток - 2,399 млрд грн.

За національними стандартами фінзвітності компанія у 2011 році отримала дохід від реалізації продукції в розмірі 11,5 млрд грн, до того ж валового прибутку не було.

Довідка УНІАН. ПАТ «Київенерго» генерує і постачає теплову та електричну енергію в Києві, входить до складу ДТЕК.

Генерацію електричної енергії «Київенерго» здійснює на двох теплоелектроцентралях - ТЕЦ-5 (встановлена ​​електрична потужність - 700 МВт, теплова - 1874 Гкал/год.) і ТЕЦ-6 (встановлена ​​електрична потужність - 500 МВт, теплова - 1740 Гкал/год.). Транспортування електроенергії забезпечується мережею повітряних і кабельних ліній загальною протяжністю понад 11,7 тис. км.

Виробництво теплової енергії «Київенерго» здійснює на ТЕЦ-5, ТЕЦ-6, а також на 3 станціях теплопостачання і 183 котелень. Загальна встановлена ​​потужність теплових джерел - 8725 Гкал/год. Транспортування теплової енергії забезпечується тепломережами загальною протяжністю близько 2,3 тис. км (у двотрубному вимірі).

Основними акціонерами «Київенерго» є компанія ДТЕК (72,39% акцій) і НАК «Енергетична компанія України» (25% акцій).

ДТЕК - найбільша приватна вертикально-інтегрована енергетична компанія України. Входить до складу фінансово-промислової групи «Систем Кепітал Менеджмент» (СКМ). Підприємства ДТЕК створюють ефективний виробничий ланцюжок від видобутку і збагачення вугілля до генерації й продажу електроенергії.