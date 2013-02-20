«Дніпропетровськгаз» у 2012 році скоротив чистий прибуток на 30%

Газопостачальна компанія «Дніпропетровськгаз» за підсумками 2012 року скоротила чистий прибуток у порівнянні з 2011 роком на 30% - до 60 млн грн з 85 млн грн, повідомляє компанія у фінансовому звіті.

Виручка компанії в 2012 році незначно збільшилася у порівнянні з 2011 роком до 2,07 млрд грн з 2,02 млрд грн.

Чистий дохід компанії у 2012 році зріс до 1,75 млрд грн з 1,68 млрд грн у порівнянні з попереднім роком.

Собівартість реалізації продукції підвищилася 1,61 млрд грн з 1,52 млрд грн у порівнянні з 2011 роком.

Довідка УНІАН. "Дніпропетровськгаз" спеціалізується на транспортуванні та подачі природного газу промисловим і теплопостачальним підприємствам, споживачам бюджетної сфери, населенню області.

Компанії «Газтек» належить 50,1% акцій підприємства «Дніпропетровськгаз».

«Газтек» (м. Київ) є найбільшим приватним власником пакетів акцій низки українських облгазів. Зокрема "Газтеку" і афілійованим з ним структурам належать міноритарні пакети у "Вінниця-", "Волинь-", "Дніпропетровськ-", "Житомир-", "Запорізь-" і "Кримгазі" та ін.

Власниками самого "Газтека" є низка кіпрських компаній - Krezer Holdings Limited, Nesiba Venchers Limited, Pasler Enterprises Limited і Porala Venchers Limited.