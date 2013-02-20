Роботи на об'єкті «Укриття» Чорнобильської АЕС відновлено

Французька компанія «Новарка» 20 лютого відновила всі роботи на об'єкті «Укриття», які були припинені після зруйнування 12 лютого покрівлі у машинному залі четвертого блоку Чорнобильської АЕС.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Чорнобильської АЕС.

«З 20 лютого компанія "Новарка" відновлює роботи з монтажу металоконструкцій і обшивки арки в зоні вільного доступу (монтажного майданчика НБК)», - йдеться у повідомленні з посиланням на письмове повідомлення компанії керівництва Чорнобильської АЕС.

Також у повідомленні ЧАЕС наголошується, що на цей час персонал ЧАЕС веде роботи з розчищення завалу, що утворився в результаті руйнування частини стінної конструкції і покрівлі машинного залу четвертого блоку ЧАЕС.

Як повідомляв УНІАН, 12 лютого на Чорнобильській АЕС сталося часткове руйнування стінних панелей і частини легкої покрівлі машинного залу енергоблоку № 4. Площа руйнування становила близько 600 кв м. Будівельні конструкції зруйновано на ділянці машзалу, пошкодженого під час техногенної аварії на 4-му енергоблоці у 1986 році.

Усі роботи на об'єкті «Укриття» після руйнування покрівлі 12 лютого в машинному залі четвертого блоку Чорнобильської АЕС були припинені, змін радіаційної обстановки не зафіксовано.

Підприємство «Новарка» акредитоване в Україні для виконання проекту будівництва нового укриття для Чорнобильського фонду «Укриття». Завершення робіт з будівництва об'єкту «Укриття» на 4-му енергоблоці Чорнобильської АЕС планується до 2015 року. Вартість спорудження оцінюється в 980 млн євро, до того ж у контрактах з концерном «Новарка» зафіксовано суму 935 млн євро.

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