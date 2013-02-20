«Київенерго» пояснило прибуток 2012 року одержанням субвенції з держбюджету

Енергогенеруюча компанія «Київенерго» пояснила прибуток 2012 року в розмірі 2,342 млрд грн отриманням з державного бюджету субвенції на погашення заборгованості з компенсації різниці між встановленими тарифами на теплову енергію для потреб населення і собівартістю її виробництва.

Про це УНІАН повідомила прес-служба компанії.

«Публічне акціонерне товариство «Київенерго» за підсумками 2012 року отримає 2,3 млрд грн «паперового» прибутку за рахунок компенсацій різниці в тарифах», - сказано в повідомленні.

У прес-службі компанії відзначили, що відповідно до постанови Кабінету Міністрів України № 517 від 11 червня 2012 року, у 2012 році підприємства-постачальники теплової енергії отримали субвенцію на погашення заборгованості з компенсації різниці між встановленими тарифами на теплову енергію для потреб населення і собівартістю її виробництва.

«У рамках виконання цієї постанови «Київенерго» отримало в 2012 році субвенцію в розмірі 3,617 млрд грн. З цієї суми 1,907 млрд грн - це заборгованість з компенсації різниці в тарифах, що виникла в попередні роки (збиток компанії за 2011 рік становив 1,196 млрд грн за міжнародними стандартами фінансової звітності)», - наголошується в повідомленні.

Отже, уточнюють у компанії, невідповідність періодів виникнення збитків компанії від непокритою тарифами собівартості виробництва тепла періоду, коли проводиться субвенція з компенсації таких збитків, і призвело до виникнення умовної прибутку компанії за підсумками роботи в 2012 році в розмірі 2,342 млрд грн згідно з міжнародними стандартами фінансової звітності.

«До того ж вся отримана сума субвенції була перерахована Національній акціонерній компанії «Нафтогаз України» за газ, спожитий на виробництво теплової енергії», - сказано в повідомленні.

«Встановлений державою компенсаційний механізм в умовах нинішньої тарифної політики дозволяє «Київенерго» розраховуватися за «тепловий» газ відповідно до надходження компенсацій різниці в тарифах. Безумовно, отримання компанією компенсації відбивається на її фінансові результати, фіксуючи умовну прибуток, яка в момент виникнення повністю спрямовується на погашення заборгованості компанії за природний газ», - цитує прес-служба фінансового директора "Київенерго" Тетяну Грязнову.

Як повідомляв УНІАН, енергогенеруюча компанія «Київенерго» в 2012 році отримала чистий прибуток за міжнародними стандартами фінансової звітності (МСФЗ) в розмірі 2,342 млрд грн.

Довідка УНІАН. «Київенерго» генерує і постачає теплову та електричну енергію в Києві, входить до складу ДТЕК.

Генерацію електричної енергії «Київенерго» здійснює на двох теплоелектроцентралях - ТЕЦ-5 (встановлена ​​електрична потужність - 700 МВт, теплова - 1874 Гкал/год.) і ТЕЦ-6 (встановлена ​​електрична потужність - 500 МВт, теплова - 1740 Гкал/год.). Транспортування електроенергії забезпечується мережею повітряних і кабельних ліній загальною протяжністю понад 11,7 тис. км.

Виробництво теплової енергії «Київенерго» здійснює на ТЕЦ-5, ТЕЦ-6, а також на 3 станціях теплопостачання і 183 котелень. Загальна встановлена ​​потужність теплових джерел - 8725 Гкал/год. Транспортування теплової енергії забезпечується тепломережами загальною протяжністю близько 2,3 тис. км (у двотрубному вимірі).

Основними акціонерами «Київенерго» є компанії ДТЕК (72,39% акцій) і НАК «Енергетична компанія України» (25% акцій).

ДТЕК - найбільша приватна вертикально інтегрована енергетична компанія України. Входить до складу фінансово-промислової групи «Систем Кепітал Менеджмент» (СКМ). Підприємства ДТЕК створюють ефективний виробничий ланцюжок від видобутку і збагачення вугілля до генерації й продажу електроенергії.