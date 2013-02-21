Іран взявся за масштабний монтаж газових центрифуг, призначених для збагачення урану

Іран взявся за масштабний монтаж сучасніших газових центрифуг, призначених для збагачення урану, на підприємстві в Натанзі. Це підтвердили в середу інформаційному агентству АП троє дипломатів у штаб-квартирі Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) у Відні.

За їх свідченням, установка цього обладнання йде повним ходом. Інспектори МАГАТЕ, які побували на об'єкті в Натанзі кілька днів тому, бачили, що там встановлено вже сто чи близько того центрифуг моделі Ай-ар-2ем. Вони дозволяють прискорити приблизно у 3-5 разів хід зі збагачення урану, в порівнянні з темпами аналогічного процесу на тому обладнанні, яке до теперішнього часу експлуатувалося іранською стороною, передає ІТАР-ТАРС.

Крім того, згідно з викладеним АП відомостями, Тегеран нещодавно знову почав конверсію урану на заводі в Форду в паливні пластини. Ці роботи були припинені минулого року. Їх відновлення здатне згладити стурбованість світової спільноти щодо іранських ядерних розробок, оскільки паливні пластини досить складно повернути до стану, за якого використовуваний в них збагачений уран можна застосовувати у військових цілях.

Про намір встановити в Натанзі сучасніші газові центрифуги Іран офіційно повідомив МАГАТЕ в листі від 23 січня поточного року.

США розцінили намір Тегерана монтувати в Натанзі нові центрифуги як провокаційний крок.

Новий раунд переговорів "шістки" з Іраном відбудеться в Алма-Аті 26 лютого. Напередодні цих зустрічей США ввели цілу низку нових санкцій проти Тегерана. Іранці ж, судячи з нинішньої публікації АП, вирішили відповісти діями, які також навряд чи будуть сприяти виникненню на майбутніх зустрічах у казахстанській столиці довірчої і конструктивної атмосфери.