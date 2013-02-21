Статдані зі США обвалили ціну нафти

На світових торгах у четвер, 21 лютого, ціни на нафту падають на тлі статданих Американського інституту нафти, які свідчать про збільшення запасів палива в США.

Так, ціна квітневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent Crude Oil вже знизилася на 0,56 долара, або на 0,51%, - до 115,01 долара за барель.

Вартість березневих ф'ючерсів на легку нафту марки WTI знизилася на 0,9 долара, або на 0,93%, - до 94,46 долара за барель.

Як зазначають експерти, зараз виникає потенційна можливість для коригування цін вниз після зростання, що почалося в листопаді, передає Bloomberg.

У четвер офіційні дані по запасах опублікує Міністерство енергетики США. Аналітики очікують підтвердження їх зростання.