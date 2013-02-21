«Нафтогаз» програв італійській компанії IUGAS судовий спір на 3,9 млрд дол.

НАК «Нафтогаз України» програв італійській компанії Italia Ukraina Gas (IUGAS) судовий спір на 3,9 млрд дол.

Як пише газета «КоммерсантЪ-Украина» (№ 29 (1732) 21.02.2013), Стокгольмський арбітраж зобов'язав НАК виконати контракт з італійським трейдером Italia Ukraina Gas і поставити йому 13,1 млрд кубометрів газу за цінами 2003 року — 110 дол. за тисячу кубометрів за нинішньої його вартості в 416 дол.

У «Нафтогазі» заявляють, що не виконуватимуть рішення, і готують зустрічний позов до трейдера, але юристи констатують, що шанси виграти вкрай малі. Експерти чекають, що поразкою України напевно скористається "Газпром" у переговорах про створення газотранспортного консорціуму.

У розпорядженні видання є текст рішення Стокгольмського арбітражу NV 007/2008 від 19 грудня 2012 року. Відповідно до нього, НАК "Нафтогаз України" зобов'язана виконати умови угоди з італійською компанією Italia Ukraina Gas (IUGAS) від 24 грудня 2003 року і продати їй 13,1 млрд кубометрів газу за ціною 110 дол. за тисячу кубометрів. Для порівняння: у Росії "Нафтогаз" зараз купує паливо по 416 дол. за тисячу кубометрів, тобто виконання рішення суду загрожує монополії втратами на суму 3,9 млрд дол. Суд також зобов'язав НАК заплатити газотрейдеру штраф у розмірі 12,7 млн дол. за затримку поставок.

Це вже друге рішення арбітражу в суперечці між компаніями. У 2010 році НАК програла перший процес, але тоді рішення було значно м'якшим - компанія мала відшкодувати близько 200 млн дол. збитків. У "Нафтогазі" вирішили оскаржити це рішення, і результатом нового розгляду став програш монополії у грудні минулого року.

Контракт між IUGAS і "Нафтогазом" було підписано у Києві заступником голови правління НАК Ігорем Вороніним і уповноваженим італійської компанії Андреа Мієле. Поставки газу планувалося здійснити у період з 1 січня 2004 по 31 грудня 2013 року об’ємом 1,3 млрд кубометрів на рік на умовах доставки в пункт прийому Великі Капушани на українсько-словацькому кордоні. Водночас НАК одержувала туркменський газ по 50 дол. за тисячу кубометрів, і монополія мала заробити на цих поставках близько 780 млн дол. на рік.

Згідно з матеріалами суду, у 2004-2005 роках поставки газу за контрактом не проводилися. Причому в НАК це пов'язують з тим, що IUGAS не мала договору зі словацькою газотранспортною компанією SPP на його транспортування. Такий договір з'явився лише у 2006 році, коли "Газпром" перекупив весь обсяг туркменського газу, що виключило можливість його купівлі Україною. Весь газ до країни стала імпортувати компанія RosUkrEnergo (на той момент 50% належало "Газпрому", 45% - Дмитру Фірташу, 5% - Івану Фурсіну), а продавали його через "УкрГаз-Енерго", що унеможливило виконання угоди.

Офіційно в IUGAS і "Нафтогазі" рішення суду не коментують. Але джерело видання "КоммерсантЪ" у НАК повідомило, що монополія не має наміру виконувати контракт і виплачувати штраф, незважаючи на рішення Стокгольмського суду.

Переглянути рішення арбітражу теоретично може Верховний суд Швеції, відзначає керуючий партнер юридичної компанії AstapovLawyers Андрій Астапов. "Можливо, "Нафтогаз" збирається звернутися туди. Але, враховуючи два попередні рішення, шанси НАК у такому розгляді невисокі", - вважає експерт. Аргумент про те, що IUGAS не має можливості для збуту палива, НАК вже висувала в суді. У відповідь президент компанії Марко Маренко надав дані, згідно з якими засновник компанії група FISI продає до 4,5 млрд кубометрів газу на рік в Італії і має всі можливості для збуту палива.