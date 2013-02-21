«Запоріжжяобленерго» за рік отримало 28,4 млн грн прибутку за МСФЗ

Енергопостачальна компанія «Запоріжжяобленерго», що входить до четвірки найбільших енергопостачальних компаній України, в 2012 році отримала чистий прибуток у розмірі 28,4 млн грн, повідомляє підприємство у звіті, складеному за міжнародними стандартами фінансової звітності (МСФЗ).

Компанія не дає порівняльні фінансові дані за МСФЗ за 2011 рік. До того ж, згідно зі звітом, складеним за національними стандартами фінансової звітності, в 2011 році «Запоріжжяобленерго» отримало чистий прибуток у розмірі 22,6 млн грн.

Виручка від реалізації продукції у 2012 році за міжнародними стандартами становила 6,5 млрд грн. За національними стандартами в 2011 році цей показник становив 6,06 млрд грн.

Чиста виручка «Запоріжжяобленерго» за підсумками 2012 року з МСФЗ становила 5,44 млрд грн. За національними стандартами чиста виручка в 2011 році перебувала на рівні 5,05 млрд грн.

Валовий прибуток компанії минулого року становив за міжнародними стандартами 107 млн ​​грн. Цей показник за національними стандартами за 2011 рік становив 64 млн грн.

Згідно з оприлюдненим 18 лютого урядовим розпорядженням, держпакет акцій «Запоріжжяобленерго» до кінця 2013 року виставлять на приватизаційний тендер.

Довідка УНІАН. «Запоріжжяобленерго» займає друге місце за обсягами товарного відпуску електроенергії споживачам.

Компанія здійснює ліцензійну діяльність на території загальною площею 27 тис. кв км і обслуговує 787,150 тис. споживачів. Загальна протяжність електричних мереж компанії становить 40,954 тис. км.

Статутний фонд ВАТ «Запоріжжяобленерго» становить 44 млн 840 тис. грн.

НАК «Енергетична компанія України» володіє 60,24% акцій компанії.

Lex Perfecta Limited (Кіпр) - 16,52%, Bikontia Enterprises Limited (Кіпр) - 12,3%.

Серед найбільших промислових споживачів такі промислові гіганти, як ВАТ «Запоріжсталь» PMC, ВАТ «Дніпроспецсталь», ВАТ «Запорізький феросплавний завод», «Запорізький державний комбінат», ВАТ «Запорізький абразивний комбінат», ВАТ «Український графіт», ВАТ «Мотор Січ», ВАТ «Завод напівпровідників».