Білорусь з 1 квітня підвищує тариф на транзит нафти на 12% - до 2,34 дол.

Білорусь з 1 квітня підвищує тариф на транзит нафтопродуктів територією країни на 12%, це рішення закріплене постановою Мінекономіки, яке в четвер опублікували на сайті Національного центру правової інформації.

Отже, вартість транзиту нафтопродуктів територією Білорусі становить 2,34 долара за 1 тонну на 100 кілометрів. Попереднє підвищення тарифів сталося 1 квітня 2012 року на 10%, передає ПРАЙМ.

Рішення про підвищення тарифів приймаються відповідно до угоди між урядами Білорусі та Росії про взаємодію при експлуатації магістральних нафтопроводів, розташованих на території Білорусі. Середній обсяг транзиту на рік становить близько 9 мільйонів тонн.

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