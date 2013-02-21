«Газпром» розмістив облігації на 1 млрд дол.

Москва. Сьогодні дочірня компанія російського газового монополіста «Газпрому» - «Газпром капітал» розмістила облігації на суму 30 млрд рублів (близько 1 млрд дол.) на фондовій біржі ММВБ.

Про це УНІАН повідомили в управлінні інформації «Газпрому».

«Ця угода є однією з найбільших за обсягом на локальному ринку корпоративних облігацій і унікальною в своєму роді - вперше за всю історію внутрішнього боргового ринку одночасно маркетувати три випуски з різними термінами та обсягами. Досягнуті ставки розміщення є мінімальними для корпоративних позичальників на відповідні терміни за останні півтора року», - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що 19 лютого 2013 року «Газпром капітал» завершив прийом заявок від інвесторів в рамках розміщення трьох облігаційних позик (серії 04, 05 і 06) сукупним номінальним обсягом 30 млрд рублів з термінами обігу 3 роки (15 млрд рублів), 4 роки (10 млрд рублів) та 5 років (5 млрд рублів) і визначив величину ставки купонів за облігаціями.

Маркетинг облігацій в обсязі 30 млрд рублів був початий 12 лютого з орієнтирами за ставками купонів: на 3 роки - 7,50-7,65% річних, на 4 роки - 7,60-7,80% річних, на 5 років - 7 ,70-7, 95% річних. Книгу заявок відкрили 18 лютого 2013 року. У процесі формування книг заявок маркетингові діапазони за ставками перших купонів тричі переглядалися у бік звуження і зниження.

Під час маркетингу були понані понад 70 заявок інвесторів з боку всіх груп інвесторів. Сукупний попит за випусками облігацій становив близько 50 млрд рублів.

О 17:00 (мск) 19 лютого 2013 року були закриті книги заявок за облігаціями ТОВ «Газпром капітал» серії 04, 05 і 06.

За підсумками розгляду заявок, що надійшли, «Газпром капітал» визначив величину ставки купонів: по серії 04 - в розмірі 7,55% річних (ставки 1-10 купонів рівні), по серії 05 - в розмірі 7,55% річних (ставки 1-8 купонів рівні), по серії 06 - в розмірі 7,50% річних (ставки 1-6 купонів рівні).

Організаторами розміщення стали ЗАТ «ВТБ Капітал», ВАТ «Газпромбанк», ТОВ «Ренесанс Капітал - ФК». Агентом з розміщення є ЗАТ «ВТБ Капітал».

Довідка УНІАН. У 1989 році міністерство газової промисловості СРСР перетворено в Державний газовий концерн «Газпром».

5 листопада 1992 року підписано Указ Президента РФ «Про перетворення ДГК «Газпром» в Російське акціонерне товариство «Газпром».

17 лютого 1993 року вийшла відповідна Постанова Уряду РФ.

12 лютого 2013 року капіталізація «Газпрому» досягла мінімального значення з липня 2009 року на Московській біржі, знизившись на 1,47% - до 104,7 млрд дол. (індекс MICEX знизився на 0,25%). За оцінками аналітиків, усього за рік газовий холдинг втратив майже 30% своєї ринкової вартості і виявився однією з найдешевших серед великих нафтогазових компаній у світі.