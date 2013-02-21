ДТЕК у 2013 році вкладе 1,6 млрд дол. в модернізацію всіх своїх підприємств

Найбільший приватний український енергетичний холдинг ДТЕК, контрольований бізнесменом Рінатом Ахметовим, має намір у 2013 році вкласти 1,6 млрд дол. в модернізацію всіх своїх підприємств.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі компанії «Київенерго» з посиланням на слова голови наглядової ради компанії Івана Плачкова.

«У 2013 році ДТЕК планує інвестувати в модернізацію усіх своїх підприємств близько 1,6 млрд дол., включаючи «Київенерго», - заявив І. Плачков.

Для цього, як зазначає голова наглядової ради «Київенерго», ДТЕК залучає довгострокове фінансування на закордонних ринках капіталу.

«Щоб залучати кошти на найвигідніших умовах, ДТЕК об'єднує для інвесторів інформацію про можливості своїх активів, і виступає як єдиний холдинг», - сказав І. Плачков.

«Це істотно розширює можливості «Київенерго» щодо розвитку енергетичного комплексу столиці, реалізації мегапроектів, поліпшення надійності енергозабезпечення та підвищення якості обслуговування киян», - підсумував І. Плачков.

Як раніше повідомляв УНІАН, ДТЕК має намір вкласти до кінця 2018 року 23,3 млрд грн в модернізацію теплових електростанцій.

Модернізація пройде на всіх дев'яти ТЕС, що входять до складу «ДТЕК Західенерго», «ДТЕК Східенерго» і «ДТЕК Дніпроенерго».

ДТЕК - найбільша приватна вертикально-інтегрована енергетична компанія України, що входить до складу фінансово-промислової групи «Систем Кепітал Менеджмент».

До вугільного сегменту ДТЕК входять «ДТЕК Павлоградвугілля» (об'єднує 10 шахт), «ДТЕК Добропіллявугілля» (5 шахт), «ДТЕК Шахта Комсомолець Донбасу», «ДТЕКРовенькиантрацит» (6 шахт і 3 збагачувальні фабрики), «ДТЕК Свердловантрацит» (5 шахт і 3 збагачувальні фабрики), «Шахта «Білозерська» і п'ять збагачувальних фабрик.

Сегмент генерації представлений «Східенерго», «ДТЕК Західенерго» і «ДТЕК Дніпроенерго».

Компанія «Сервіс-Інвест», «ДТЕК ПЕМ-Енерговугілля», «ДТЕК Донецькобленерго» і ПАТ «Дніпрообленерго» представляють сегмент передавання та продажу електроенергії.

До складу ДТЕК входить «Київенерго», яке генерує і постачає теплову та електричну енергію в Києві.