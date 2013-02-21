«НАФТОГАЗ» СПРОСТОВУЄ ІНФОРМАЦІЮ ЗМІ ПРО ЗОБОВ'ЯЗАННЯ ПЕРЕД IUGAS

Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» спростовує інформацію ЗМІ про зобов'язання поставити італійській компанії IUGAS 13,1 млрд куб. м газу.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі НАК "Нафтогаз".

«За результатами розгляду Стокгольмським арбітражним судом спору між італійською компанією IUGAS і Національною акціонерною компанією «Нафтогаз України» 19 жовтня 2010 року і 19 грудня 2012 року були ухвалені рішення, згідно з якими рішення про стягнення з компанії «Нафтогаз України» 13,1 млрд куб. м природного газу на користь італійської компанії IUGAS не приймалося», - зазначається у повідомленні.

Також прес-служба компанії уточнює, що за нездійснення поставок природного газу компанією «Нафтогаз України» протягом дії контракту Стокгольмський арбітражний суд ухвалив такі рішення:

у період до 1 вересня 2008 року «Нафтогаз України» не несе відповідальності за нездійснення поставок природного газу у зв'язку з тим, що IUGAS не подавала заявок на його поставки;

у період з 1 вересня 2008 року по 31 грудня 2010 р. відповідальність компанії «Нафтогаз України» обмежується штрафом у 12,7 млн доларів;

у період 2011-2012 рр. «Нафтогаз України» не несе відповідальності за нездійснення поставок природного газу у зв'язку з існуванням обставин, які були поза контролем компанії.

«Стокгольмський арбітражний суд не ухвалював рішень щодо поставок природного газу у 2013 році (останній рік дії контракту)», - наголошується в повідомленні «Нафтогазу»

Довідка УНІАН. За інформацією, що з'явилася у ЗМІ 21 лютого 2013 року, НАК «Нафтогаз України» програв італійській компанії Italia Ukraina Gas (IUGAS) судовий спір на 3,9 млрд дол. Стокгольмський арбітраж зобов'язав «Нафтогаз» виконати контракт з італійським трейдером Italia Ukraina Gas і поставити йому 13,1 млрд кубометрів газу за цінами 2003 року - 110 дол. за тисячу кубометрів за нинішньої його вартості у 416 дол.

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