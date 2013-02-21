ЄС сподівається, що рішення про модернізацію української ГТС схвалять до кінця року

Брюссель. Комісар ЄС з питань енергетики Гунтер Еттінгер сподівається, що рішення з питань фінансування модернізації української газотранспортної системи буде схвалено до кінця 2013 року.

Про це він заявив у четвер, 21 лютого, у Брюсселі в інтерв’ю УНІАН та телеканалу “Інтер”.

Комісар зазначив, що обговорення цього питання триває вже досить давно.

“Ми маємо вирішити, яку роль українська газотранспортна система має відігравати в коротко-, середньо- та довгостроковій перспективі. Чи йдеться про 120 млрд. кубометрів, чи 80-60, чи нуль, і кінець системи”, - сказав Г.Еттінгер.

Він зазначив, що на сьогодні в Комісії вже є гарні дослідження щодо того, які інвестиції потрібні для модернізації української газотранспортної системи, а представники Комісії перебувають у постійному контакті з експертами Європейського інвестиційного банку та Європейського банку реконструкції та розвитку.

“Вони близькі до схвалення інвестиційних рішень, рішень зі спільного фінансування, та покрокових інвестицій”, - сказав комісар.

“І переговори між російськими партнерами – “Газпромом” - та українським урядом також мають прийти до рішення наступного місяця щодо того, чи двосторонній, чи тристоронній цей консорціум має бути. Так що це - дуже цікавий процес. Ми можемо зробити певні пропозиції, і ми сподіваємося, що рішення будуть до кінця цього року”, - наголосив Г.Еттінгер.

Як повідомляв УНІАН, Г.Еттінгер сьогодні також заявив, що Єврокомісія виступає за створення тристороннього газового консорціуму, який буде в інтересах всіх сторін – експортерів, транзитерів та споживачів.

Нагадаємо, Україна веде з Росією тривалі переговори про зниження ціни на газ, яку вважає несправедливою. Москва в обмін домагається контролю над українською ГТС. Сторони не виключають створення консорціуму з управління ГТС, але його формат поки не визначений. Україна раніше наполягала на тристоронній моделі - за участю ЄС.

У грудні 2012 року посол Російської Федерації в Україні Михайло Зурабов заявив, що Україна і Росія можуть вести переговори лише про двосторонній консорціум з управління газотранспортною системою України. Водночас він зазначив, що крім консорціуму, може розглядатися варіант спільного підприємства. Причому процес створення консорціуму або СП дозволить знизити ціну на газ для України і забезпечити завантаження ГТС.

1 лютого 2013 року посол РФ в Україні Михайло Зурабов заявив журналістам, що українська і російська сторони знайшли можливість перегляду ціни на газ для України без її вступу до Митного союзу.

Газотранспортна система України є другою в Європі і однією з найбільших у світі. Загальна протяжність газопроводів (без урахування нових об'єктів), які експлуатує компанія, становить 37,1 тис. км, у тому числі магістральних газопроводів - 22,2 тис. км і газопроводів-відводів - 14,9 тис. км. Кількість газорозподільних станцій (ГРС) становить 1449.