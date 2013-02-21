Українські АЕС на рівні міжнародних стандартів безпеки - «Енергоатом»

Українські атомні електростанції знаходяться на рівні міжнародних стандартів щодо безпеки, а також практично повністю відповідають нормам, що пред'являються МАГАТЕ.

Про це під час проведення 21 лютого національного круглого столу з питань дотримання Оргуської конвенції в ядерної енергетики заявив директор з ядерної та радіаційної безпеки НАЕК «Енергоатом» Cергій Божко.

«У 2008-2009 рр. в Україні здійснювався спільний проект «Україна - ЄС - МАГАТЕ», і оцінка експлуатуючої організації («Енергоатому» - прим. УНІАН) проводилася за трьома напрямками... в результаті даних оцінок було зроблено загальний висновок, що українські АЕС знаходяться на рівні міжнародних стандартів», - сказав С. Божко.

Також він зазначив, що в результаті проведених міжнародних оцінок розроблено програму з комплексного підвищення безпеки енергоблоків АЕС, розраховану до 2017 року, вартістю в 12,5 млрд грн.

Як раніше повідомляв УНІАН, на 2012 рік «Енергоатом» заявив у своїй інвестиційній програмі 3,95 млрд грн на заходи щодо підвищення безпеки експлуатації енергоблоків АЕС, проте фактично на ці цілі компанії було виділено лише 1,739 млрд грн.

7 лютого 2013 року Професійна спілка працівників атомної енергетики та промисловості України (Атомпрофспілка) звернулася до Міністерства фінансів України та Національної комісії, що здійснює регулювання у сфері енергетики (НКРЕ), з вимогою встановити економічно обгрунтований тариф на електроенергію для «Енергоатома».

З 1 січня 2013 року НКРЕ знизила тариф ДП НАЕК «Енергоатом» на відпуск електроенергії на 2,7% - з 21,1 коп. до 20,53 коп. за 1 кВт/год (без ПДВ).

До цього востаннє НКРЕ переглядала тариф «Енергоатому» на відпуск електроенергії у лютому 2012 року, знизивши його з березня 2012 року на 6,8% - з 22,64 коп. до 21,1 коп. за 1 кВт/год (без ПДВ).

Довідка УНІАН. Держпідприємство «НАЕК «Енергоатом» - найбільший виробник електроенергії в Україні з часткою сукупного виробництва близько 50% у загальному обсязі виробництва електроенергії України. На НАЕК «Енергоатом» покладено функції експлуатуючої організації, яка відповідає за безпеку експлуатації всіх АЕС країни.