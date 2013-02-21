Москва. Російський газовий «Газпром» має намір розширювати свою присутність на закордонних ринках газомоторного палива, повідомили УНІАН в управлінні інформації компанії.

Згідно з повідомленням, правління ВАТ «Газпром» взяло до відома інформацію про діяльність Товариства з розширення використання природного газу як моторного палива за кордоном.

«Профільним підрозділам доручено продовжити роботу щодо зміцнення позицій ВАТ «Газпром» у цьому сегменті бізнесу, а також підготувати матеріали для розгляду питання про розширення використання природного газу як моторного палива за кордоном на засіданні Ради директорів компанії», - йдеться в повідомленні.

Водночас «Газпром» у 2013 році розпочне будівництво 17 автомобільних газонаповнювальних компресорних станцій (АГНКС) в десяти регіонах Росії. Фінансові кошти на реалізацію інвестиційних проектів будівництва АГНКС передбачені в Програмі газифікації регіонів РФ і становитимуть у 2013 році 1 млрд рублів.

Повідомляється, що «Газпром» проводить роботу, спрямовану на вдосконалення чинної законодавчої бази та нормативних правових актів РФ, що сприяють розвитку вітчизняного ринку газового моторного палива. Зокрема, вважають у компанії, в Росії відсутній федеральний закон, що передбачає комплекс заходів зі стимулювання переведення автотранспорту на газ. Наразі, за ініціативою «Газпрому», питання створення такого документа опрацьовується в уряді РФ.

Для підвищення ефективності реалізації стратегії «Газпрому» у сфері розвитку газомоторного ринку створена спеціалізована компанія - ТОВ «Газпром газомоторне паливо». Тут будуть консолідовані відповідні профільні активи «Газпрому».

У повідомленні підкреслюється, що ВАТ «Газпром» розглядає ринок газомоторного палива як перспективний напрямок діяльності компанії, основною метою якого є підвищення економічної ефективності реалізації російського газу за кордоном, передусім, у європейських країнах.

Головними рушійними силами ринку газомоторного палива і надалі залишаються посилення вимог до екологічної безпеки відпрацьованих газів силових установок транспортних засобів і триваюче зростання цін на моторне паливо нафтового походження. Зокрема, в Європі основним фактором використання газу на транспорті є введення з 2014 року стандарту Євро-6.

До теперішнього часу єдиним видом палива, що відповідає сучасним еколого-економічним вимогам, є природний газ. Його використання в автомобільному транспорті дозволить знизити викиди СО2 на 25% і викиди чадного газу на 80%.

Довідка УНІАН. Системна робота із розширення використання природного газу як газомоторного палива за кордоном за участю ВАТ «Газпром» почалася в 2008 році. Наразі на європейському ринку газомоторного палива група «Газпром» представлена ​​через компанії Gazprom Germania GmbH і Vemex.

У 2012 році Gazprom Germania GmbH збільшила кількість належних їй АГНКС, що здійснюють заправку автотранспорту компримованим природним газом (КПГ) на території Німеччини, з 2 до 6. До 2015 року планується збільшити кількість належних компанії станцій до 15 за рахунок спорудження нових АГНКС.

Компанія Vemex володіє 6 АГНКС в Чехії, 4 з яких були придбані у 2012 році. Крім того, здійснювалися поставки газу на 2 АГНКС, що належать іншим компаніям. Vemex також розраховує до 2015 року довести кількість станцій до 15.