«Київенерго» в 2013 році планує інвестувати 450 млн грн в модернізацію устаткування

Енергогенеруюча компанія «Київенерго» у 2013 році планує інвестувати 450 млн грн у модернізацію і реконструкцію електричних мереж і підстанцій різного класу напруги.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі компанії.

Згідно з повідомленням, зокрема, компанія планує почати реалізацію проектів з технічного переоснащення київських теплоелектроцентралей № 5 та № 6.

«Нове технічне рішення забезпечить як для ТЕЦ-5, так і для Київського енерговузла в цілому надійність електричного зв'язку з об'єднаною енергосистемою України (ОЕП), а також істотно підвищить надійність схеми з видачі потужності ТЕЦ. Для кінцевого споживача - це, насамперед, підвищення надійності енергозабезпечення центральних районів Києва з усією інфраструктурою міського та державного управління», - сказано в повідомленні.

Також прес-служба компанії відзначає, що проект зі встановлення швейцарського електрообладнання на ТЕЦ-5 буде реалізовуватися у кілька етапів впродовж 2013-2014 років, і його загальна вартість становить близько 250 млн гривень.

«Паралельно на ТЕЦ-5 продовжиться реалізація довгострокового великомасштабного проекту «Київенерго» - реконструкція блоку № 1. Кінцева мета реконструкції енергоблоку - продовження його ресурсу не менше ніж на 15 років, а також збільшення його електричної та теплової потужності. Проект планується реалізувати до 2015 року включно. Загальна вартість проекту - 650 млн грн», - повідомляє прес-служба компанії.

Водночас, як повідомляється у прес-релізі компанії, в 2013 році «Київенерго» здійснить комплекс заходів щодо підвищення екологічної безпеки своїх енергооб'єктів. Зокрема, на ТЕЦ-6 стартує проект реконструкції системи водоочищення, а також проект реконструкції градирні № 2.

Також компанія запланувала реалізувати роботи з розвитку інженерних комунікацій столиці. Зокрема, будуть модернізовані близько десятка підстанцій, а також здійснена реконструкція понад 30 км кабельних мереж напругою 10-110 кВ і 10 км повітряних ліній напругою 0,4 кВ.

Довідка УНІАН. «Київенерго» генерує і постачає теплову та електричну енергію в Києві, входить до складу ДТЕК.

Генерацію електричної енергії «Київенерго» здійснює на двох теплоелектроцентралях - ТЕЦ-5 (встановлена ​​електрична потужність - 700 МВт, теплова - 1874 Гкал/год) і ТЕЦ-6 (встановлена ​​електрична потужність - 500 МВт, теплова - 1740 Гкал/год). Транспортування електроенергії забезпечується мережею повітряних і кабельних ліній загальною протяжністю понад 11,7 тис. км.

Виробництво теплової енергії «Київенерго» здійснює на ТЕЦ-5, ТЕЦ-6, а також на 3 станціях теплопостачання і 183 котельнях. Загальна встановлена ​​потужність теплових джерел - 8725 Гкал/ч. Транспортування теплової енергії забезпечується тепломережами загальною протяжністю близько 2,3 тис. км (у двотрубному вимірі).

Основними акціонерами «Київенерго» є компанія ДТЕК (72,39% акцій) і НАК «Енергетична компанія України» (25% акцій).

ДТЕК - найбільша приватна вертикально-інтегрована енергетична компанія України. Входить до складу фінансово-промислової групи «Систем Кепітал Менеджмент» (СКМ). Підприємства ДТЕК створюють ефективний виробничий ланцюжок від видобутку і збагачення вугілля до генерації й продажу електроенергії.

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