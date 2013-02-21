"Газпром" ухвалив остаточне рішення щодо будівництва заводу для виробництва скрапленого газу

Москва. Російський газовий монополіст «Газпром» ухвалив остаточне інвестиційне рішення щодо проекту "Владивосток-СПГ", що передбачає будівництво заводу з виробництва скрапленого природного газу.

Як повідомили УНІАН в управлінні інформації компанії, правління ВАТ «Газпром» сьогодні схвалило «Обгрунтування інвестицій у проект будівництва заводу СПГ у районі м. Владивосток». Обгрунтування інвестицій стане основою для розробки проектної документації. Таким чином, проект "Владивосток-СПГ" перейшов у інвестиційну стадію реалізації.

«Проект передбачає будівництво на півострові Ломоносова (бухта Перевізна) заводу з виробництва скрапленого природного газу, що складається з трьох технологічних ліній потужністю 5 млн тонн СПГ на рік кожна. Перша лінія буде введена в 2018 році», - йдеться в повідомленні. Ресурсною базою для заводу стане газ Сахалінського центру газовидобування, а також Якутського та Іркутського центрів. Цільовими ринками збуту є країни Азіатсько-Тихоокеанського регіону.

Профільним підрозділам компанії доручено в місячний термін підготувати план першочергових заходів щодо реалізації проекту. В плані, зокрема, передбачено створення в 2013 році компанії спеціального призначення й проведення комерційних переговорів із покупцями СПГ.

Як повідомляв УНІАН, державна «Програма створення в Східному Сибіру й на Далекому Сході єдиної системи видобування, транспортування газу й газопостачання з урахуванням можливого експорту газу на ринки Китаю та інших країн АТР» (Східна газова програма) затверджена у вересні 2007 року наказом Міністерства промисловості та енергетики РФ. «Газпром» призначений урядом РФ координатором діяльності з реалізації цієї програми.

На Сході Росії створено нові центри газовидобування на Сахаліні та Камчатці, почато активне формування Якутського центру газовидобування, на черзі - Іркутський і Красноярський центри.

13 лютого Президент РФ Володимир Путін повідомив, що Російська Федерація має намір збільшити виробництво скрапленого природного газу (СПГ) й поетапно лібералізувати його експорт.

За словами В.Путіна, частка Росії в світових поставках скрапленого природного газу становить на сьогодні лише 3,6%.

Довідка УНІАН. Російський газовий монополіст компанія «Газпром» у 2013 році очікує зростання експорту газу до Європи до 151,8 мільярдів кубометрів, до країн СНД і Балтії - до 74,5 мільярдів кубометрів. Окрім цього, «Газпром» у 2013 році очікує зростання видобутку газу на 1,8% - до 495,7 мільярдів кубометрів, у 2014-2015 роках - 518 мільярдів кубометрів.