Євросоюз підтримає Україну у спробах змінити ціну на газ - Ставицький

Брюссель.Міністр енергетики та вугільної промисловості України Едуард Ставицький заявляє, що Європейський Союз підтримає Україну в питаннях зміни ціни на газ.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це міністр заявив сьогодні українським журналістам після зустрічі з комісаром ЄС з питань енергетики Гунтером Еттінгером.

“Європейська сторона підтримає Україну в намаганнях зміни ціни на газ. До цього були декларації зараз будуть певні механізми”, - сказав міністр.

Він не надав інших деталей, зазначивши лише, що ці механізми будуть закріплені під час саміту Україна-ЄС 25 лютого.

Під час саміту Україна та ЄС планують підписати сьому доповідь про реалізацію Меморандуму про взаєморозуміння в енергетичному співробітництві.

Довідка УНІАН. Влада України більше двох років безуспішно намагається домовиться з "Газпромом" про зниження ціни на поставлений до країни російський газ.

У першому кварталі 2012 року ціна російського газу для України становила близько 416 дол. за 1 тис. куб. м, у другому - 425 дол. за 1 тис. куб. м, у третьому - 426 дол., у четвертому кварталі - 430 дол.

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