Комісар ЄС: Тристоронній газовий консорціум буде вигідний для всіх

Брюссель.Комісар ЄС з питань енергетики Гунтер Еттінгер вважає, що тристоронній консорціум з постачання газу між Росією, Україною та ЄС буде вигідним для всіх сторін.

Про це він заявив сьогодні в інтерв’ю для УНІАН та телеканалу “Інтер” в Брюсселі.

“Я думаю, це буде найкращий шлях прийти до гарантій для продавців та покупців, для транзитних партнерів. І саме тому ми пропонуємо дискусії про тристоронній консорціум”, - сказав Г.Еттінгер.

Комісар зазначив, що головним пріоритетом має залишатися безпека постачань.

“Тож, це в інтересах газових виробників та експортерів, тобто наших російських партнерів, транзитних партнерів, тобто України, та її транзитної системи, а також в інтересах споживачів – нашої європейської промисловості”, - сказав він.

Комісар підкреслив, що зараз рішення залежить від України і, можливо, Росії.

“Однак я думаю, це (тристоронній консорціум – УНІАН) буде мати взаємовигідний ефект для всіх цих трьох сторін”, - наголосив Г.Еттінгер.

Нагадаємо, Україна веде з Росією тривалі переговори про зниження ціни на газ, яку вважає несправедливою. Москва в обмін домагається контролю над українською ГТС. Сторони не виключають створення консорціуму з управління ГТС, але його формат поки не визначений. Україна раніше наполягала на тристоронній моделі - за участю ЄС.

У грудні 2012 року посол Російської Федерації в Україні Михайло Зурабов заявив, що Україна і Росія можуть вести переговори лише про двосторонній консорціум з управління газотранспортною системою України. Водночас він зазначив, що крім консорціуму, може розглядатися варіант спільного підприємства. Причому процес створення консорціуму або СП дозволить знизити ціну на газ для України і забезпечити завантаження ГТС.

1 лютого 2013 посол РФ в Україні Михайло Зурабов заявив журналістам, що українська і російська сторони знайшли можливість перегляду ціни на газ для України без її вступу до Митного союзу.

Газотранспортна система України є другою в Європі і однією з найбільших у світі. Загальна протяжність газопроводів (без урахування нових об'єктів), які експлуатує компанія, становить 37,1 тис. км, у тому числі магістральних газопроводів - 22,2 тис. км і газопроводів-відводів - 14,9 тис. км. Кількість газорозподільних станцій (ГРС) становить 1449.