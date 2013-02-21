Саміт Україна-ЄС буде важливим для вирішення енергетичних питань

Брюссель. Комісар ЄС з питань енергетики Гунтер Еттінгер заявляє, що наступний саміт Україна-ЄС, запланований на 25 лютого, буде важливим для вирішення питань в сфері енергетики.

Про це він сказав сьогодні в інтерв’ю УНІАН та телеканалу “Інтер” в Брюсселі після зустрічі з міністром енергетики та вугільної промисловості України Едуардом Ставицьким.

“Цей саміт дійсно важливий. У нас багато пунктів в енергетичному секторі. Це – інфраструктура, це Енергетичне співтовариство, це результати наших стрес-тестів (з безпеки АЕС – УНІАН), - сказав комісар.

Він зазначив, що в ході розмови з українським міністром, сторони “в гарній та конструктивній атмосфері” обговорили всі питання, які порушуватимуться під час саміту.

“Наші конкретні пункти полягають в тому, як розвивати Енергетичну спільноту у найкращий спосіб, і мати переваги для України та для Європейського Союзу та для Енергетичного співтовариства в цілому... Ми обговорили питання газотранспортної системи, і питання найкращої структури для розвитку газотранспортної системи для того, щоб отримати інвестиції для відновлення цієї газотранспортної системи”, - сказав Г.Еттінгер.

Комісар також зазначив, що в ході розмови сторони обговорили питання тристоронньої співпраці між Росією, Україною та європейськими компаніями в забезпеченні постачання та транзиту газу, а також про можливість посилення інтеграції України до внутрішнього ринку ЄС шляхом забезпечення можливості реверсних постачань газу зі Словаччини, Угорщини, Польщі і, опосередковано, Німеччини в Україну.

Крім того, за словами комісара, в ході розмови було обговорено питання проведення неформального засідання “круглого столу” в Києві навесні цього року на тему розвитку газотранспортної інфраструктури та залучення інвестицій для її модернізації.

Нагадаємо, Україна веде з Росією тривалі переговори про зниження ціни на газ, яку вважає несправедливою. Москва в обмін домагається контролю над українською ГТС. Сторони не виключають створення консорціуму з управління ГТС, але його формат поки не визначений. Україна раніше наполягала на тристоронній моделі - за участю ЄС.

У грудні 2012 року посол Російської Федерації в Україні Михайло Зурабов заявив, що Україна і Росія можуть вести переговори лише про двосторонній консорціум з управління газотранспортною системою України. Водночас він зазначив, що крім консорціуму, може розглядатися варіант спільного підприємства. Причому процес створення консорціуму або СП дозволить знизити ціну на газ для України і забезпечити завантаження ГТС.

1 лютого 2013 року посол РФ в Україні Михайло Зурабов заявив журналістам, що українська і російська сторони знайшли можливість перегляду ціни на газ для України без її вступу до Митного союзу.

Газотранспортна система України є другою в Європі і однією з найбільших у світі. Загальна протяжність газопроводів (без урахування нових об'єктів), які експлуатує компанія, становить 37,1 тис. км, у тому числі магістральних газопроводів - 22,2 тис. км і газопроводів-відводів - 14,9 тис. км. Кількість газорозподільних станцій (ГРС) становить 1449.