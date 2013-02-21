«Укренерго» у суді вимагає від «Енергоринку» повернення майже 262 млн грн

Національна енергетична компанія «Укренерго» в судовому порядку вимагає від державного підприємства «Енергоринок», оператора оптового ринку електроенергії України, повернення 261,8 млн. грн.

Про це сказано в документі, текст якого має в своєму розпорядженні УНІАН.

Згідно з документом, позов подано до Господарського суду Києва. Розгляд справи призначено на 19 березня 2013 року.

Деталі позовної заяви не уточнюються.

Довідка УНІАН. Державне підприємство «Енергоринок» виконує роль оптового постачальника електричної енергії, розпорядника системи розрахунків Оптового ринку електричної енергії України.

НЕК «Укренерго» здійснює експлуатацію магістральних і міждержавних ліній електропередачі, а також централізовану диспетчеризацію Об'єднаної енергосистеми країни. НЕК є державним підприємством, перебуває в підпорядкуванні Міністерства енергетики та вугільної промисловості.

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