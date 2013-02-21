Польща минулого року втратила 1 млрд дол. через нелегальний імпорт пального

Варшава. Польща у минулому році втратила близько 1 млрд дол. доходів бюджету через нелегальні схеми поставок автомобільного пального - головним чином, дизеля - до країни, обсяги яких значно зросли в останні роки.

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, про це пише в четвер DziennikGazetaPrawna з посиланням на дані учасників легального ринку.

Видання зазначило, що без сплати акцизного збору і ПДВ до країни може потрапляти навіть половина офіційного імпорту дизеля, а в останні роки зростає також популярність нелегальних поставок бензину.

"Ми чуємо про випадки, коли до Польщі прибувають танкери з пальним, замовленим фірмами, що оголосили банкрутство. Знаємо історії тендерів на пальне, організованих місцевими органами влади, в яких перемагають фірми, що торгують іграшками чи собачим кормом", - відзначає член професійного об'єднання торговців паливом POPiHN Лешек Вечех.

Газета написала, що паливна галузь забезпечує п'яту частину доходів національного бюджету, зауваживши, що в 2011 році легальні підприємства заплатили майже 18 млрд дол. податків і зборів (за поточним курсом).

За оцінками експертів, які підтверджує найбільша паливна компанія Польщі PKN Orlen, у країні продається близько 1 млн тонн нелегального пального, що становить 7% всього ринку.

Довідка УНІАН. Міністр енергетики та вугільної промисловості України Едуард Ставицький раніше заявив, що Україна для відновлення вітчизняної нафтопереробки може ввести мита на імпорт нафтопродуктів.

Україна за підсумками 2012 року імпортувала нафту і нафтопродукти з Білорусі, РФ, Литви та інших країн на загальну суму 8,839 млрд дол.