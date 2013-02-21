Брюссель. Єврокомісія готова допомагати Україні в газових переговорах з Росією.

Про це заявив сьогодні в інтерв’ю УНІАН та телеканалу “Інтер” в Брюсселі комісар ЄС з питань енергетики Гунтер Еттінгер.

“Це стосується наших російських та українських партнерів. Якщо вони запросять, ми прийдемо, щоб надати певну експертизу, певні юридичні коментарі”, - сказав він.

“Ми відкриті, щоб бути частиною переговорів”, - додав комісар.

Довідка УНІАН. Влада України більше двох років безуспішно намагається домовиться з "Газпромом" про зниження ціни на поставлений до країни російський газ.

У першому кварталі 2012 року ціна російського газу для України становила близько 416 дол. за 1 тис. куб. м, у другому - 425 дол. за 1 тис. куб. м, у третьому - 426 дол., у четвертому кварталі - 430 дол.

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