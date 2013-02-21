Рішення Стокгольмського арбітражу створює позитивний прецедент для України - Чалий

Рішення Стокгольмського арбітражу щодо спірного питання між італійською компанією IUGAS і НАК «Нафтогаз України» створює позитивний прецедент для України, для подальших рішень, які можуть бути прийняті у випадку розгляду «Нафтогазу» і «Газпрому» в арбітражі з приводу виставленого рахунку на 7 млрд дол.

Про це в коментарі УНІАН заявив Надзвичайний і повноважний посол України, Президент міжнародної консалтингової компанії «Грант Торнтон Україна» Олександр Чалий.

«Ряд положень рішення суду, на моє глибоке переконання, створюють прецеденти для подальшого розгляду подібних справ на користь України, якщо ми маємо на увазі вирішення спірних питань між «Нафтогазом» і «Газпромом», тому що багато позицій пов'язаних із взаємовідносинами з постачання газу подібні. У контракті між італійською фірмою та «Нафтогазом» була умова «бери або плати», і, відповідно, дане рішення створює певне прецедентне право і для наступних можливих рішень у цій галузі», - сказав він.

Водночас О.Чалий заявив, що інформація про програш НАК «Нафтогаз України» в Стокгольмському арбітражі позову на суму 3,9 млрд дол. є абсолютно недостовірною. «Інформація про те, що в Стокгольмському арбітражі «Нафтогаз» програв судовий спір на $3,9 млрд, повністю недостовірна», - заявив Посол.

Він підкреслив, що ця інформація, котра широко розповсюдилася у ЗМІ, «повністю спотворює» зміст рішення Стокгольмського арбітражу за позовом IUGAS до НАК «Нафтогаз України».

За словами О.Чалого, своїм рішенням Стокгольмський арбітраж не зобов'язав НАК «Нафтогаз» поставляти IUGAS 13,1 млрд кубометрів природного газу за ціною 110 дол. США за тисячу куб. м, а лише видав «судовий наказ» про сплату НАК штрафних санкцій на користь IUGAS в сумі майже 12,7 млн дол. США, хоча компанія IUGAS висувала претензії на суму в кілька десятків разів більшу, а також інші незначні похідні суми.

«Ні в якому разі мова не йде про мільярдні суми. Всі інші вимоги IUGAS до НАК «Нафтогаз» Стокогольмський арбітраж відхилив», - зазначив О.Чалий.

Він також повідомив, що «не відповідає дійсності й інформація про те, що в 2010 році «Нафтогаз» уже програв перший процес IUGAS на 200 млн дол. США згідно з рішенням Стокгольмського трибуналу від 19 жовтня 2010 року».

О. Чалий вважає, що неправдива інформація про рішення Стокгольмського арбітражу «завдає значної шкоди діловій репутації НАК «Нафтогаз України».