Газ для населення і промисловості не дорожчатиме, обіцяє Янукович

Президент України Віктор Янукович заявив, що влада не планує підвищувати ціну на газ для внутрішніх споживачів, оскільки ціна на блакитне паливо і так є найвищою.

Про це глава держави сказав під час прямого телеефіру "Діалог з країною" у п'ятницю, 22 лютого.

«Ми ціни на газ для населення, для промисловості підвищувати не будемо», - наголосив В.Янукович, уточнивши, що населення платить реальну ціну за блакитне паливо. За словами глави держави, ціна на газ для України є однією з найвищих у світі, оскільки вона платить за тисячу кубометрів 520-530 доларів (з урахуванням 100-доларової знижки на газ відповідно до Харківських угод, фактично Україна платить за газ 420-430 у.о. за тис. кубов - УНІАН).