Україна уклала контракт з німецькою RWE на імпорт 5 млрд куб. м газу

Президент України Віктор Янукович заявив, що влада не планує підвищувати ціну на газ для внутрішніх споживачів, оскільки ціна на блакитне паливо і так є найвищою.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час спілкування з громадянами у рамках телепроекту «Діалог з країною», який транслюється в прямому ефірі семи загальнонаціональних телеканалів, 22 лютого.

«Ми ціни на газ для населення, для промисловості підвищувати не будемо», - наголосив В.Янукович, уточнивши, що населення платить реальну ціну за блакитне паливо.

За словами глави держави, ціна на газ для України є однією з найвищих у світі, оскільки вона платить за тисячу кубометрів 520-530 доларів.

«Ми беремо усі збитки сьогодні, вони приблизно становлять сьогодні 500 млн дол. на місяць, ми беремо всі збитки на державу і конкретно на НАК «Нафтогаз України», - сказав В.Янукович.

Також глава держави зазначив, що Україна три роки поспіль підвищує власний видобуток газу і скорочує його споживання.

«До речі, ми скоротили споживання газу з 41 млрд майже до 20 млрд», - наголосив він.

Окрім цього, В.Янукович зазначив, що фактично вже укладені договори на три заводи з виробництва синтетичного газу, на яких здійснюватиметься переробка вугілля на газ.

Як повідомляв УНІАН, російський газовий монополіст «Газпром», за попередніми даними, у 2012 р. продав Україні 33 мільярди кубометрів газу.

За даними Державної служби статистики, Україна в 2012 році знизила імпорт газу в грошовому виразі на 0,1% порівняно з 2011 роком - до 14,025 млрд доларів.

Ціна на російський газ для НАК «Нафтогаз України» в четвертому кварталі 2012 р. збільшилася порівняно з третім кварталом на 1% - до 430 дол. за тис. куб. м з 426 дол. за тис. куб. м. У першому кварталі 2012 року ціна російського газу становила близько 416 дол. за 1 тис. куб. м, у другому – 425 дол. за 1 тис. куб. м.

Україна в 2011 році спожила 59,3 млрд куб. м природного газу, в 2010 році – 57,7 млрд куб. м природного газу, в 2009 році – 51,9 млрд куб. м, у 2008 році – 66,3 млрд куб. м, у 2007 році – 69,9 млрд куб. м, у 2006 році – 73,9 млрд куб. м, у 2005 році – 76,4 млрд куб. м.

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