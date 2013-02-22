Газотранспортну систему України буде не продано, а передано в оренду - Янукович

Президент Віктор Янукович заявляє, що Україна веде переговори з Росією не про продаж газотранспортної системи, а про передачу її в оренду, особливо наголосивши, що ці переговори перебувають на фінальній стадії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час спілкування з громадянами в рамках телепроекту «Діалог з країною», який транслюється в прямому ефірі семи загальнонаціональних телеканалів

«Ми впритул підійшли до такого рішення... Але коли воно буде прийняте, наразі не можна однозначно сказати», - зазначив В.Янукович.

«Але ми прагнемо завершити переговори в першому півріччі», - уточнив Президент, додавши, що вітчизняна ГТС з наявними газосховищами на 35 млрд куб. м газу є унікальним об'єктом.

Глава держави особливо наголосив, що коли сторони узгодять всі деталі, тоді влада детальніше розповість про досягнуті домовленості.

«Ми не прийматимемо рішення кулуарно», - сказав В.Янукович.

За словами Президента, під час переговорів ставиться питання не про продаж ГТС, а її оренду, що дасть можливість ефективніше її використовувати і безболісно прокачувати необхідні обсяги газу.

«Ми трубу нікому не продаватимемо, найімовірніше, вона залишиться в державі... ця труба буде передана в оренду. Ми зароблятимемо гроші, щоб нам вистачало на утримання цієї труби, щоб розділити відповідальність з нашими партнерами і дістати гарантії прокачування необхідних обсягів газу", - сказав глава держави.

Як повідомляв УНІАН, Україна веде з Росією тривалі переговори про зниження ціни на газ, яку вважає несправедливою. Москва в обмін добивається контролю над українською ГТС. Сторони не виключають створення консорціуму з управління ГТС, але його формат поки що не визначено. Україна раніше наполягала на тристоронній моделі - з участю ЄС.

У грудні 2012 року посол Російської Федерації в Україні Михайло Зурабов заявив, що Україна і Росія просунулися в переговорах про створення двостороннього консорціуму з управління газотранспортною системою України.

Довідка УНІАН. Газотранспортна система України є другою в Європі і однією з найбільших у світі. Загальна протяжність газопроводів (без урахування нових об'єктів), які експлуатує компанія, становить 37,1 тис. км, зокрема магістральних газопроводів - 22,2 тис. км і газопроводів-відведень - 14,9 тис. км. Кількість газорозподільних станцій (ГРС) становить 1 449.