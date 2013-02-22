Україна ставить питання щодо доцільності її подальшого членства в ЄЕС - Янукович

Україна ставить питання щодо доцільності її подальшого перебування в Європейському енергетичному співтоваристві.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Президент України Віктор Янукович сказав під час спілкування з громадянами в рамках телепроекту «Діалог з країною», який транслюється у прямому ефірі семи загальнонаціональних телеканалів.

За його словами, коли Україна вступала до Європейської енергетичної співдружності, то «ми розраховували, що це буде велика справедлива сім'я».

«Що Україна отримала? Вже побудований «Північний потік». Ми втратили обсяги прокачування», - заявив Президент.

Що стосується «Південного потоку», то, як заявив В.Янукович, «Україна попереджала, ми просили врахувати інтереси всіх членів Енергетичного співтовариства».

За його словами, Україну начебто чули, але, врешті-решт, почали будувати «Південний потік», і він буде побудований, що призведе до того, що Україна ще більше втратить в обсягах прокачування газу.

«Тоді питання - навіщо нам бути в Енергетичному співтоваристві?», - сказав В.Янукович.

«Ми значно загострили це питання. Ми вкрай не задоволені ставленням до України цієї співдружності», - сказав Президент.

Також В.Янукович поскаржився, що коли Росія виставила Україні борг у сумі 7 млрд доларів - «ніхто не відреагував, тиша». «Ми ведемо переговори, але знову поодинці», - сказав він.

«Поки ми не бачимо ефекту від вступу до Енергетичного співтовариства», - заявив В.Янукович.

Довідка УНІАН. Україна підписала протокол про приєднання до Енергетичного співтовариства 24 вересня 2010 і стала повноправним членом цієї організації з 1 лютого 2011 року.

Учасниками Енергетичного співтовариства є Європейське Співтовариство та Албанія, Болгарія, Боснія і Герцеговина, Македонія, Румунія, Сербія, Хорватія, Чорногорія і сторони, що приєдналися.

Учасниками Енергетичного співтовариства є Європейська Співдружність і Албанія, Болгарія, Боснія і Герцеговина, Македонія, Румунія, Сербія, Хорватія, Чорногорія і сторони, які приєдналися.