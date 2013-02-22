Росія чекає видобутку нафти в 2013 році на рівні 2012-го

Видобуток нафти в Росії в поточному році залишиться на рівні минулого року або буде трохи вище, повідомив Reuters з посиланням на віце-прем'єра РФ Аркадія Дворковича, який курує паливно-енергетичний комплекс.

До того ж уряд не готовий міняти податковий режим для нафтової галузі "60-66" раніше, ніж завершиться 2014 рік, додав він.

"За консервативним прогнозом, (видобуток буде) приблизно на постійному (те ж, що і в 2012 році) рівні або трохи зросте", - сказав Дворкович про очікування на поточний рік.

За даними Міненерго, в 2012 році видобуток нафти і газового конденсату в РФ становив 518 млн тонн, збільшившись на 1 відсоток у порівнянні з 2011 роком.

"Попит у Європі трохи падає, попит на азіатських ринках хороший", - пояснив він.

З жовтня минулого року в РФ діє новий режим розрахунку експортних мит на нафту і нафтопродукти, так звана схема "60-66", введена в розрахунку на швидку модернізацію нафтопереробних потужностей у країні, але влада стала скаржитися, що російський бюджет втратив у результаті надання нафтовим компаніям пільг, що компенсують збитки від податкової реформи.

Дворкович сказав, що до 1 травня 2013 уряд розгляне основні напрямки податкової політики і, можливо, внесе корективи в існуючий податковий режим, однак зміни можуть відбутися лише після 2014 року:

"У будь-якому разі з 2014 року щось міняти в планах поки немає", - сказав Дворкович.

Як повідомляв УНІАН, Президент Росії Володимир Путін пропонує розсекретити інформацію про запаси корисних копалин у Росії з метою підвищити інвестиційну привабливість родовищ.

«Вважаю також, що час розглянути питання про зняття грифу секретності з даних за балансом запасів. Зараз, коли у вітчизняному ПЕК працюють зарубіжні інвестори, а наші компанії проходять міжнародний аудит за запасами, подібна секретність - це явний анахронізм. Нічого ми тут насправді не засекречуємо, не ховаємо, та це й неможливо, тільки на шкоду піде», - сказав В.Путін.

За його словами, через архаїчності російської системи оцінки запасів вітчизняна ресурсна база недооцінена, що прямо позначається на інвестиційній привабливості вітчизняних паливно-енергетичних компаній.

В.Путін переконаний, що учасники ринку (видобувні компанії, інвестори) повинні володіти не тільки достовірними даними про обсяг запасів корисних копалин, але й мати обгрунтовану, зрозумілу і об'єктивну вартість.

Водночас він наголосив, що всі без винятку надрокористувачі зобов'язані дотримуватися існуючих умов розробки родовищ, повністю витягувати корисні копалини на всій наданій ділянці, а не працювати за принципом «зняття вершків».

«Якщо з родовища вуглеводнів насамперед безконтрольно вибрати весь газ, то пропаде нафта. Що стосується інших способів видобутку самої нафти за допомогою гідроразривов та інших досить варварських способів, ви розумієте, до чого це призводить, фахівці це знають дуже добре», - відзначив В.Путін.