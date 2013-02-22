Україна розраховує значно збільшити власний видобуток газу – Янукович

У найближчі два десятиліття Україна має намір значно збільшити видобуток власного газу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Президент України Віктор Янукович сказав під час спілкування з громадянами в рамках телепроекту «Діалог з країною», який транслюється у прямому ефірі семи загальнонаціональних телеканалів.

«Я упевнений у тому, що ми значно збільшимо обсяги власного газу, що видобувається», - сказав В.Янукович.

До того ж він звернув увагу, що наразі важко сказати - що буде краще для України: купувати імпортний газ чи обходитися своїм. «Купувати газ або продавати його - як складеться за 10-15 років на ринках... Ми передбачаємо, що ринок буде значно лібералізований і диверсифікований. Зараз будуються нові LNG-термінали, нові газопроводи, Україна підписала низку контрастів з видобування газу традиційним і нетрадиційним способом. У нас є партнер з видобування сланцевого газу, запаси якого в нас дуже великі. Інвестори хочуть з нами працювати», - сказав глава держави.

Водночас він наголосив, що на цьому етапі Україна істотно скорочує споживання газу. «Скільки ми буде споживати газу - важко сказати. Колись ми споживали 75 млрд кубометрів, імпортували 55 млрд. Сьогодні імпортуємо менше і споживаємо менше, хоча ВВП у нас зростає - за три останні роки в гривневому еквіваленті ВВП зріс на 153%. Це говорить про те, що структура споживання енергоносіїв у нас змінюється. Україна стає все менш залежною від поставок газу», - сказав Президент.

Як повідомляв УНІАН, у п'ятницю, 22 лютого, В.Янукович заявив, що влада не планує підвищувати ціну на газ для внутрішніх споживачів, оскільки ціна на блакитне паливо і так є найвищою.