Янукович звинуватив уряд Лазаренка у появі «копанок»

Президент України Віктор Янукович звинуватив уряд Павла Лазаренка у появі «копанок».

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у ході спілкування з громадянами у рамках телепроекту «Діалог з країною», який транслюється у прямому ефірі семи загальнонаціональних телеканалів.

«У ті часи, коли я працював, а я працював до 1994 року у вугільній промисловості, у нас не було так званих «копанок». На жаль, у той період часу почався процес реструктуризації. Цей процес у той час почав уряд П.Лазаренка, і ось цей процес реструктуризації створив нестерпні умови для шахтарів, для шахтарських селищ і міст, були втрачені робочі місця, були закриті шахти, люди залишилися без роботи і грошових коштів», - сказав В.Янукович.

«Я в 1996 році почав працювати в обласній державній адміністрації, і я добре пам'ятаю, що ми не вилазили з переговорного процесу з шахтарями-страйкарями. У нас був цілий штат, ми приймали майже щодня людей, шукали шляхи, дуже було важко, величезні заборгованості із заробітної плати», - зазначив Президент.

Глава держави підкреслив, що така ситуація породила існуючу сьогодні тіньову схему видобування вугілля.

В.Янукович зазначив, що за останні два-три роки кількість «копанок» скорочено удвічі.

Довідка УНІАН. Екс-прем'єр-міністр України П.Лазаренко у 2004 році був засуджений на 9 років ув’язнення у федеральній в'язниці США за низкою звинувачень.

Термін ув’язнення у федеральній в'язниці закінчився 1 листопада 2012 року, після чого П.Лазаренка було передано імміграційній владі США для визначення можливості його перебування у країні.

Попереднє слухання у міграційній справі П.Лазаренка призначене на 7 травня 2013 року.

Міністерство енергетики і вугільної промисловості України створило робочу групу з координації заходів з підготовки до приватизації вуглевидобувних підприємств.

Міністерство визначило 13 вугільних підприємств, керівники яких повинні не пізніше 3 березня 2013 року провести передприватизаційну підготовку увірених їм об'єктів державної власності, що підлягають приватизації.

Згідно з наказом, у число таких підприємств входять «Волиньвугілля», «Донецька енергетична компанія», «Макіїввугілля», «Красноармейськуголь», «Артемвугілля», «Львіввугілля», «Орджонікідзевугілля», «Шахтарськантрацит», «Торезантрацит», «Сніжнеантрацит», «Луганськвугілля», «Первомайськвугілля», «Донбасантрацит».