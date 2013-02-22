«Вінницягаз» у 2012 році скоротив збитки на 55%

Компанія із газопостачання та газифікації «Вінницягаз» у 2012 році скоротила збитки на 54,75%, або на 68,4 млн грн, порівняно з 2011 роком - до 56,5 млн грн, йдеться у фінансовому звіті компанії.

У 2012 р. «Вінницягаз» збільшив чистий дохід на 12,1%, або на 0,12 млрд грн порівняно з 2011 роком - до 1,112 млрд грн.

Валовий дохід (виручка) від реалізації у 2012 році збільшився на 10,84%, або на 0,129 млрд грн порівняно з 2011 роком - до 1,319 млрд грн.

Довідка УНІАН. ПАТ із газопостачання та газифікації "Вінницягаз" займається транспортуванням газу розподільними трубопроводами, а також продає газ у Вінницькій області. "Вінницягаз" завершив січень-червень 2012 р. з 25,76 млн грн прибутку проти 8,6 млн грн збитків, отриманих у першому півріччі 2011 р.

У вересні 2012 року найбільший приватний власник низки українських облгазів - компанія "Газтек" перемогла в приватизаційному конкурсі з продажу 22,059% держпакету акцій ПАТ «Вінницягаз», заплативши за пакет 3 млн грн.

25% акцій "Вінницягаз" належить НАК "Нафтогаз України", 22,059% було передано ФДМУ для подальшої приватизації, власником 12,73% акцій був ПрАТ "Газтек", 19,09% - ВАТ «Ролюкс» (м.Івано-Франківськ) , 19,09% - ВАТ «Агропромкомплект» (м.Львів).