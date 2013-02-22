«Газ Україна» консолідує активи під новим брендом
Група компаній «Газ Україна», що стала відомою після скандального придбання футбольного клубу «Металіст», заявляє про консолідацію своїх активів під новим брендом.
Про це УНІАН повідомили в прес-службі компанії.
«Створюваний холдинг об'єднає під новим брендом, який замінив «Газ Україна», найперспективніші напрямки бізнесу», - сказано в повідомленні.
Також у повідомленні зазначається, що група веде переговори з низкою великих міжнародних нафтових холдингів і трейдерів щодо формування стратегічного альянсу та спільної реалізації інвестиційної програми.
«Наразі ведеться робота з переведення компаній групи на міжнародні стандарти фінансової звітності, продажу непрофільних активів і формування ефективнішої корпоративної структури. Через це частину неключових бізнесів групи закриють або реорганізують», - йдеться у повідомленні.
У повідомленні компанії також наголошується, що новостворена структура вестиме торгівельну та інвестиційну діяльність на території України, Росії, Білорусі, Казахстану, а також країн Центральної Європи.
«Бізнес групи пройшов етап становлення, і зараз його масштаби вимагають нових підходів до формування структури володіння і управління, відкриваючи можливості для міжнародних партнерств», - цитує прес-служба слова засновника компанії «Газ Україна» Сергія Курченка.
«Вже сьогодні значна частина нашого обороту припадає на зовнішні ринки - Росію, Білорусь, Казахстан. Ми продовжимо розвивати інвестиційні програми групи, у тому числі розглядаємо можливість виходу у сферу нафтопереробки», - наголошується в повідомленні прес-служби з посиланням на слова С.Курченка.
Довідка УНІАН. Основним акціонером групи компаній «Газ Україна» є Сергій Курченко, який здобув широку популярність у ЗМІ придбанням наприкінці 2012 року у харківського бізнесмена Олександра Ярославського футбольного клубу «Металіст» за 300 млн дол.
За інформацією, розміщеною на офіційному сайті ФК «Металіст», сьогодні група компаній «Газ Україна» включає структури, що займаються торгівлею природним і скрапленим газом, нафтопродуктами, банківською діяльністю, біржовою торгівлею, будівництвом та іншими напрямками. Річний оборот групи становить близько 10 млрд доларів.