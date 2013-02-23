У США стався витік ядерних відходів

У сховищі радіоактивних відходів Хенфордського комплексу, розташованого в американському штаті Вашингтон, виявлено витік.

Як повідомляє в п'ятницю, 22 лютого, NBC News з посиланням на губернатора штату Джея Інслі (Jay Inslee), протікають шість підземних резервуарів.

За даними Міністерства енергетики, в резервуарах некоректно використовували систему оцінки рівня відходів. У відомстві стверджують, що безпосередньої загрози потрапляння радіоактивних речовин у навколишнє середовище немає, передає «Лента.ру».

Водночас, за оцінками вчених, близько мільйона галонів (3790000 літрів) радіоактивних речовин просочилися з резервуарів і досягли ґрунтових вод, через які в подальшому вони можуть потрапити в річку Колумбія, на березі якої розташоване сховище.

Минулого тижня влада вже повідомляла про протікання в Хенфордському комплексі, проте тоді йшлося лише про однин резервуар.

Всього в комплексі розташовані 177 резервуарів. У них зберігаються мільйони літрів радіоактивних відходів, що залишилися від виробництва плутонію для ядерної зброї. За оцінками уряду США, Хенфордський комплекс є одним із найбільш забруднених місць на Землі.